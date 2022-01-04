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القيصومة (السعودية) : أحرز الإسباني كارلوس ساينس الثلاثاء المرحلة الثالثة من رالي دكار الصحرواي المقام في الممكلة العربية السعودية، مسجلا النجاح الاول لسيارة "أودي" الهجينة، فيما عزز القطري ناصر العطية صدارته للترتيب العام.

وهذا الفوز الاربعين لساينس (59 عامًا) في رالي دكار الذي حقق لقبه ثلاث مرات.

في المقابل، ابتعد العطية (تويوتا)، الباحث عن لقبه الرابع، بفارق 37 دقيقة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) في الترتيب العام بعد أن خسر الاخير الكثير من الوقت بسبب عطل في سيارته. إذ اجتاز بطل العالم للراليات تسع مرات خط النهاية بعد مرحلة خاصة بلغت 255 كليومترًا في القيصومة (636 كلم بالمجمل) في المركز السابع والثلاثين.

قال الفرنسي "كان يومًا سيئًا. قدنا مع الدفع الامامي لمسافة عشرة كيلومترات فقط بعد خط الانطلاق. لقد قطعنا مسافة 250 كيلومترًا على هذا النحو. كان عبور الكثبان الرملية في الظروف الصعبة التي واجهناها مع دفع ثنائي فقط أمرًا صعبًا للغاية".

تقدم ساينس بقرابة نصف دقيقة عن الجنوب إفريقي هنريك لاتيغان الذي حل ثانيًا فيما أنهى أسطورة رالي دكار، الفرنسي ستيفان بيترهانسل (أودي)، المرحلة في المركز الثالث. فيما حل العطية ثامنًا.

وحل السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف تويوتا) في المركز السادس علمًا أنه يحتل المركز الخامس في الترتيب العام.