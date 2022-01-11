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لوس أنجليس: مُني بروكلين نتس أحد أبرز المرشحين للقب دوري كرة السلة الأميركي "أن بي ايه" بخسارته الخامسة في سبع مباريات الإثنين وذلك على يد بورتلاند ترايل بلايزرز 108-114، ليخسر المزيد من التقارب مع شيكاغو بولز متصدر المنطقة الشرقية.

ورغم مشاركة كايري إرفينغ، مقابل غياب جيمس هاردن، سقط نتس للمرة الثانية في غضون 48 ساعة ليصبح في رصيده 25 إنتصارًا مقابل 14 هزيمة في المركز الثاني بالقسم الشرقي، فيما يحتل ترايل بلايزرز المركز العاشر في المنطقة الغربية بـ 16 انتصارًا و24 هزيمة، في سعيه للاقتراب من المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية.

وكان من المقرر ان تقام هذه المباراة في 23 كانون الاول/ديسمبر، الا انها ارجئت الى الإثنين بسبب تفشي فيروس كورونا.

سجّل لترايل بلايزرز أنفرني سايمونز 23 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وأضاف روبرت كوفينغتون 21 نقطة، من بينها 5 ثلاثيات، لمصلحة بلايزرز الذي تخطى منه خمسة لاعبين عتبة العشر نقاط.

وغاب هاردن عن نتس بسبب اصابة في الركبة اليسرى، فيما خاض إرفينغ مباراته الثانية هذا الموسم فقط وانهى اللقاء بـ 22 نقطة. كما كان كيفن دورانت أفضل المسجلين بـ 28 نقطة مع 10 متابعات.

وقال مدرب نتس الكندي ستيف ناش إن الفريق يتوخى الحذر مع هاردن في فترة كثيفة بالمباريات وأن هاردن يجب أن يكون متاحًا للمشاركة الأربعاء امام مضيفه شيكاغو بولز.

وكان هاردن قاد فريقه الى الفوز على سان انتونيو سبيرز بعد وقت إضافي 121-119 بعد تسجيله 26 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وسبع متابعات.

بدوره، يرفض إرفينغ الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولذلك يُمنع من اللعب في نيويورك بسبب إجراءات المدينة التي تفرض التلقيح، لكنه استأنف اللعب خارج نيويورك. في مباراته الاولى هذا الموسم، والتي اقيمت الاسبوع الماضي في إنديانا، سجّل صانع الألعاب 22 نقطة في 32 دقيقة.

افتقد ترايل بلايزرز لصانع ألعابه المخضرم داميان ليلارد بسبب الإصابة، إضافة الى سي جي ماكولوم الغائب منذ 14 مباراة بسبب مشاكل في الرئة. كما غاب عن الفريق نورمان باول (بروتوكول كوفيد-19) ولاري نانس جونيور للإصابة.

وفي هيوستن، سجّل الكاميروني جويل إمبيد 31 نقطة مع ثماني متابعات ليحقّق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فوزه السابع تواليًا بتخطيه روكتس 111-91.

وتخطى إمبيد الـ 30 نقطة للمرة السابعة تواليًا، كما أحرز في اللقاء ست تمريرات حاسمة وسجّل جميع رمياته الحرّة الـ 13 امام جمهور بلغ 13600 مشجّع على ملعب "تويوتا سنتر أرينا".

وبات فيلادلفيا يملك اطول سلسلة انتصارات متتالية في المنطقة الشرقية وثاني أطول في الدوري عمومًا خلف ممفيس غريزليز الذي سبق ان فاز بتسع مباريات متتالية.

من جهة أخرى، أحرز لاميلو بول 23 نقطة ليلحق تشارلوت هورنتس خسارة لافتة بميلووكي باكس حامل اللقب 103-99.

وفاز هورنتس على باكس للمرة الثانية في اقل من 48 ساعة بعدما انتهت الاولى لمصلحته 114-106 السبت.

وتألق بول في اللقاء وسجّل سلّة الحسم قبل 15 ثانية من النهاية. انهى اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو اللقاء بـ 26 نقطة مع 13 متابعة من جانب باكس الذي تلقى خسارته الرابعة في آخر خمس مباريات.

وقال مدرب هورنتس جيمس بوريغو بعد اللقاء "كانت تسديدة صعبة جدا، لكنه أظهر كأنها سهلة جدًا. يملك ميلو تلك السرعة الخيالية ومن ثمّ التحرّك بخفة عالية والمحافظة على قدرته على التسجيل".

وأضاف "الأمر سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة للاعب مضى على وجوده في الدوري 15 عامًا، فكيف الحري بلاعب موجود في الدوري منذ عامين فقط".

وفي ديترويت، برز اللاعب المبتدئ كيد كانينغهام بتسجيله 29 نقطة، الاعلى في مسيرته، ليفوز بيستونز الجريح على يوتا جاز 126-116.

كانينغهام سجّل 24 نقطة بمفرده في النصف الثاني من اللقاء، كما أحرز ثماني تمريرات حاسمة في عرض شامل للاعب الشاب.

وقال اللاعب بعد اللقاء "يجب أن أعطي الفضل لزملائي الذين شجعوني من خلال تمرير الكرة الي. انا جديد في الدوري، لكنني ألعب كرة السلة منذ وقت طويل وأعرف ما باستطاعتي تقديمه لمساعدة الفريق عندما أصل الى ايقاعي".

سجّل ايضًا لبيستونز ساديك بي 29 نقطة، فيما أضاف كوري جوزيف 16 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء.

ومن جانب جاز، أحرز دونوفان ميتشل 31 نقطة لكنه لم يستطع تجنيب فريقه الخسارة الثالثة تواليًا. أضاف اليه لاعب الإرتكاز حسّان وايتسايد 21 نقطة مع 14 متابعة وجوردان كلاركسون 16 نقطة.

وفي بوسطن، تألق الثنائي جايلن براون وجايسون تايتوم وقادا سلتيكس للفوز على إنديانا بايسرز 101-98.

أحرز براون 26 نقطة مع 15 متابعة وست تمريرات وأضاف اليه تايتوم 24 نقطة و12 متابعة.

وفي ساكرامنتو، فاز كليفلاند كافالييرز بشق الانفس على كينغز 109-108.

الركبة اليسرى، فيما خاض إرفينغ مباراته الثانية هذا الموسم فقط وانهى اللقاء بـ 22 نقطة. كما كان كيفن دورانت أفضل المسجلين بـ 28 نقطة مع 10 متابعات.

افتقد ترايل بلايزرز لصانع ألعابه المخضرم داميان ليلارد بسبب الإصابة، إضافة الى سي جي ماكولوم الغائب منذ 14 مباراة بسبب مشاكل في الرئة. كما غاب عن الفريق نورمان باول (بروتوكول كوفيد 19) ولاري نانس جونيور للإصابة.

وفي هيوستن، سجّل الكاميروني جويل إمبيد 31 نقطة مع ثماني متابعات ليحقّق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فوزه السابع تواليًا بتخطيه روكتس 111 91.

وأحرز لاميلو بول 23 نقطة ليلحق تشارلوت هورنتس خسارة لافتة بميلووكي باكس حامل اللقب 103 99.

وفاز هورنتس على باكس للمرة الثانية في اقل من 48 ساعة.

وفي ديترويت، برز اللاعب المبتدئ كيد كانينغهام بتسجيله 29 نقطة، الاعلى في مسيرته، ليفوز بيستونز الجريح على يوتا جاز 126 116.

وفي بوسطن، تألق الثنائي جايلن براون وجايسون تايتوم وقادا سلتيكس للفوز على إنديانا بايسرز 101 98.

أحرز براون 26 نقطة مع 15 متابعة وست تمريرات وأضاف اليه تايتوم 24 نقطة و12 متابعة.