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لوس انجليس: سقط ثلاثي المقدمة في المنطقة الشرقية بروكلين نتس، شيكاغو بولز وميلووكي باكس حامل اللقب، ضد كل من هيوستن روكتس، كليفلاند كافالييرز وميامي هيت تواليًا، في أبرز نتائج الاربعاء من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأسقط هيوستن روكتس بروكلين نتس المنقوص متصدر المنطقة 114-104، محققًا انتصاره السابع تواليًا، كما خسر وصيفه شيكاغو بولز أمام كليفلاند كالفالييرز 115-92.

سجل إريك غوردون 21 نقطة لروكتس قبل أن يخرج في الربع الأخير بالاخطاء الستة، فيما أضاف غاريسون ماثيوز 19 ليحقق هيوستن سلسلة من سبعة انتصارات متتالية للمرة الاولى منذ أن فاز بثماني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

هاردن

أما من جانب الخاسر، سجل جيمس هاردن 25 نقطة في المباراة الثانية التي خاضها ضد فريقه السابق منذ انتقاله إلى نتس في كانون الثاني/يناير الفائت.

وأراح نتس نجميه كيفن دورانت، أفضل مسجل في الدوري هذا الموسم، ولاماركوس ألدريدج.

وقال هاردن "إنه أمر محبط عندما يغيب العديد من اللاعبين وتحاول التعويض عن كل شيء".

24 نقطة

في كليفلاند، سجل داريوس غارلاند 24 نقطة وأضاف المبتدئ إيفان موبلي 16 وتسع متابعات، ليعود كافالييرز الى سكة الانتصارات محققًا فوزه الاكبر هذا الموسم ضد شيكاغو الذي افتقد للعديد من نجومه.

في وقت سابق من اليوم، بات مات توماس رابع لاعب في بولز يتم استبعاده بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا بعد إصابته بكوفيد-19.

وسافر توماس الى كليفلاند لكن مدرب بولز بيلي دونوفان تلقى الانباء صباح الاربعاء، إلا أنه أكد أنه رغم الغيابات، كان على اللاعبين المتاحين أن يقدموا الافضل.

وقال بعد الخسارة "نحن أفضل من ذلك. ويجب أن نكون أفضل. لا أعرف من سيعود الى المنافسات وفي أي موعد. كل ما أفكر به الآن هو أننا سنتوجه الى ميامي مع ذات المجموعة، وإذا لا ننافس على أعلى مستوى، سنحصل على النتيجة ذاتها أسوة باليوم... لا أقول إننا سنحقق الفوز حتمًا، ولكن بإمكاننا القيام بعمل أفضل من اليوم".

ويستضيف ميامي، رابع الشرقية، فريق بولز السبت في أعقاب إسقاطه ميلووكي باكس 113-104 مساء الاربعاء، ملحقًا بحامل اللقب ثالث المنطقة الشرقية الهزيمة الثانية فقط في آخر 12 مباراة.

ورغم غياب بام أديبايو وجيمي باتلر عن الفائز بسبب الاصابة، إلا أن كايليب مارتن كان على الموعد مع 28 نقطة، هي الاعلى في مسيرته.

واكتفى نجم باكس العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بـ15 نقطة مع خمس محاولات ناجحة فقط من 13 محاولة.

ستيفن كوري

وسجّل النجم ستيفن كوري 22 نقطة، بينها ست ثلاثيات، ليصبح على بعد 10 تسديدات من كسر الرقم القياسي الذي يحمله راي ألين، وذلك خلال فوز فريقه غولدن ستايت ووريرز متصدر الدوري 104-94 على بورتلاند ترايل بلايزرز.

ورفع كوري عدد تسديداته إلى 2964، على بعد تسع من معادلة محاولات ألين (2973) حققها بين عامي 1996 و2014 مع باكس، سياتل سوبر سونيكس، بوسطن سلتيكس وميامي هيت.

لتحقيق مبتغاه مساء الاربعاء، كان على كوري ربما كسر الرقم القياسي لعدد الرميات من خلف القوس في مباراة واحدة المسجل باسم زميله كلاي تومسون (14) والذي قد يسعى أيضًا لتحطيمه.

سيحاول ذلك مجددًا عندما يحل ووريرز السبت على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يحترف في صفوفه شقيقه الاصغر، سيث.

قال زميله درايموند غرين عن مسعى ستيفن لتحقيق الرقم القياسي "إنه أمر مذهل....بالنسبة لي، أحاول أن أفسح له المساحة وأمرر له الكرة ومنحه أكبر قدر ممكن من التسديدات، حتمًا من دون أن يؤثر ذلك على خطة المباراة".

ورفع غولدن ستايت الذي تقدم في المباراة من الثانية الاولى حتى الاخيرة للمرة الثالثة هذا الموسم، انتصاراته الى 21 مقابل أربع هزائم فقط.

قال مدرّبه ستيف كير "من الجيد أن نكون في هذا الموقع، أن نفوز في المباريات حتى ولو أننا لا نقدم أفضل مستوياتنا".

وكان نورمان باول من جانب الخاسر أفضل مسجل في اللقاء مع 26 نقطة، فيما افتقد ترايل بلايزرز لنجميه داميان ليلارد وسي جاي ماكولوم بسبب الاصابة.

في ديترويت، أحبط كايل زوما الجماهير المحلية بثلاثية قاتلة قبل ستة أعشار من الثانية على نهاية الشوط الاضافي الاول، ليقود واشنطن ويزاردز الى فوز قاتل على بيستونز 119-116.

وحقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي، تريبل دابل مع 39 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود دنفر ناغتس للفوز على نيو أورليانز بيليكانز بعد التمديد أيضًا 120-114.