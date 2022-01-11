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غاروا (الكاميرون): مني المنتخب المصري، أحد المرشحين لإحراز اللقب، بأول خسارة له في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم منذ 18 عامًا، بسقوطه أمام نظيره النيجيري صفر-1 في مدينة غاروا في الكاميرون ضمن افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

وسجّل مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي، كيليشي ايهياناتشو، هدف المباراة الوحيد عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسيطر عليها وأطلقها بيسراه على الطاير لتعانق الشباك في الدقيقة 30.

وتعود الخسارة الأخيرة للمنتخب المصري في الدور الأول إلى نسخة عام 2004 في تونس عندما سقط أمام نظيره الجزائري 1-2. ومنذ تلك الهزيمة، لم تخسر مصر في 16 مباراة تواليًا (12 فوزًا و4 تعادلات) قبل مباراة اليوم.

ويحمل "الفراعنة" الرقم القياسي برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2010 في أنغولا، عندما توّجوا مرة ثالثة توالياً (2006 في مصر و2008 في غانا).

وقال المدرّب البرتغالي للفراعنة كارلوس كيروش "أداؤنا في الشوط الأول كان فقيرًا للغاية، هذه الحقيقة. لم نكن موجودين على أرضية الملعب. بدأنا نلعب في الشوط الثاني... لم يكن هناك سبب لهذا الإخفاق والخسارة أمام نيجيريا".

وتابع "لقد خسرنا هذه المباراة وهناك 6 نقاط يجب أن نجمعها في المباراتين القادمتين أمام السودان وغينيا بيساو لنتأهّل إلى الدور القادم".

الأفضل والأكثر خطورة

كان المنتخب النيجيري الأفضل والأكثر خطورة على مرمى محمد الشناوي بفضل تحركات إيهياناتشو والجناح المزعج موزيس سايمون. في المقابل، قدم المنتخب المصري أداء مخيبًا اتسم بالبطء الشديد وسوء التمرير، وكان نجمه محمد صلاح معزولاً في خط المقدمة وسنحت له فرصة وحيدة عندما وصلته الكرة من البديل أحمد سيد "زيزو" لكنه سدّدها ضعيفة باتجاه الحارس مادوكا أوكوي (70).

وكان المنتخب المصري خرج من الدور ثمن النهائي في النسخة الأخيرة التي استضافها عام 2019 على يد جنوب إفريقيا.

وتخوض نيجيريا النهائيات بعد أن تلقّت صدمات عدة في الآونة الأخيرة أبرزها إقالة مدربها الألماني غيرنوت روهر، وتم تعيين المحلي أوغوستين إيغوافوين الذي خاض مونديال 1994 مع نيجيريا، خلفًا له مؤقتًا.

كما خسرت خدمات مهاجمها إيمانويل دينيس، لاعب واتفورد الإنكليزي، كونها طلبت الترخيص له في وقت متأخّر، وانسحاب العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب فيروس "كوفيد 19" أبرزهم مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهن والإصابات.