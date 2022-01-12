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لوس أنجليس: حقّق ممفيس غريزليز فوزه العاشر توالياً في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة إثر تغلبه على غولدن ستايت ووريرز 116-108.

وتابع النجم الشاب جا مورانت تألقه في صفوف الفائز وسجل 29 نقطة بينها 5 نقاط في الدقيقة الأخيرة، في حين نجح نجم ووريرز ستيفن كوري في تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 27 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

ونجح مورانت في التألّق هذا الموسم لا سيما في مواجهة الفرق الكبيرة، فسجل 30 نقطة أو أكثر في سلة فينيكس صنز، بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز.

وقال مورانت "أظهرت قتالية منذ بداية المباراة. تقدّمنا بفارق كبير على أحد أفضل الفرق في الدوري هذا الموسم وقد تمكن منافسنا من العودة في المباراة وحتى التقدم (في الربع الثالث)، لكننا واصلنا القتال واللعب".

وأوقف فينيكس صنز سلسلة من 6 انتصارات لتورونتو رابتورز وتغلب عليه 99 95 في مباراة حسمها ديفن بوكر في الثواني الأخيرة عندما سجل سلة التقدم قبل 62 ثانية من نهاية المباراة ثم نجح في رميتين حرتين قبل النهاية بـ6 ثوانٍ رافعاً رصيده إلى 16 نقطة. أما أفضل مسجل في صفوف الفائز فكان زميله جاي كرودر مع 19 نقطة.

في المقابل، كان أو جي أنونوبي أفضل مسجّل في صفوف تورونتو مع 25 نقطة وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 22 نقطة.

وألحق شيكاغو بولز خسارة قاسية بديترويت بيستونز 133-87 بفضل 22 نقطة للمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش و20 نقطة لديمار دي روزان.

والفوز هو العاشر لبولز في آخر 11 مباراة.

وفي المباريات الأخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز على دنفر ناغتس 87-85، ونيو أورليانز بيليكانز على مينيسوتا تمبروولفز 128-125، وواشنطن ويزاردز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 122-118.