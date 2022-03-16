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باريس : سيُسمح للاعبين غير الملقحين، على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والروس أمثال دانييل مدفيديف، المشاركة "حتى الآن" في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وفق ما أعلن المنظمون الاربعاء.

غاب ديوكوفيتش الذي سيستعيد صدارة التصنيف العالمي الاثنين المقبل، عن أولى بطولات الغراندسلام في أستراليا مطلع العام، بعد ترحيله إثر خسارته معركة قضائية لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأثيرت الشكوك بشأن مشاركته في رولان غاروس للدفاع عن لقبه هذا العام، ولكن مع رفع القيود المتعلقة بالجائحة، بما فيها التصريح الخاص باللقاح، قالت مديرة البطولة واللاعبة السابقة أميلي مورسيمو أنه سيسمح له بالمشاركة.

قالت خلال مؤتمر صحافي "حتى الآن، لا شيء يقف في وجه ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة. هدفنا أن يشارك أفضل اللاعبين".

كان الصربي المتوج بعشرين لقبًا في البطولات الكبرى صريحًا في رفضه تلقي اللقاح الذي حرمه أيضًا من المشاركة في بطولة إنديان ويلز للماسترز المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

إلا أن منظمي رولان غاروس حرصوا على التشديد ان الاوضاع قد تتغير. قالت أميلي أوديا كاستيرا، المديرة العامة للاتحاد الفرنسي لكرة المضرب "تعلمنا أن نكون حذرين لأقصى درجة".

وتابعت "نرى أن الامور تتغير بين شهر وآخر. في سيناريو صعب، هناك دائمًا احتمال لإعادة الفقاعات الصحية".