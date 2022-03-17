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باريس: تأهل نادي ليستر سيتي الإنكليزي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ رغم خسارته الخميس 2 1 أمام مضيفه رين الفرنسي في إياب ثمن النهائي، لتفوقه ذهاباً بهدفين نظيفين.

وكان رين سباقاً إلى التسجيل المبكر عن طريق بنجامان بوريغو (8)، غير أن ليستر عادل الكفّة عن طريق الدولي الفرنسي ويسلي فوفانا الذي عاد للمنافسة بعد سبعة أشهر من كسر في عظمة الساق (51).

ولاحت بارقة أمل للفريق الفرنسي مع تسجيل فلافيان تي هدفاً ثانياً (76). لكن رغم محاصرة دفاعات ليستر في الربع ساعة الأخير، لم يكن الفوز كافياً بهذه النتيجة لتفوّق النادي الإنكليزي 3 2 في مجموع المباراتين.

من جهة أخرى، وعلى عكس رين، لحق مواطنه مرسيليا بليستر، بتجديد فوزه على ضيفه بازل السويسري 2 1، بعدما كان فاز ذهاباً بالنتيجة نفسها.

وتقدم بازل عن طريق دان ندويي (64)، قبل أن يدرك التركي جنكيز أوندر التعادل لمرسيليا (74)، ويحسم زميله فالانتان رونجييه المباراة بهدف ثان (90+4).

وعلى ملعب "باركن" في العاصمة الدنماركية، حسم أيندهوفن الهولندي تأهله إلى ربع النهائي باكتساحه مضيفه كوبنهاغن برباعية نظيفة.

وكان الفريقان تعادلا بأربعة أهداف لكل منهما في مباراة الذهاب، ليعبر أيندهوفن بفوزه 8 4 في مجموع المباراتين.

وسجل أهداف الفريق الهولندي الإسرائيلي إيران زاهافي (11 و83)، الألماني ماريو غوتسه (43)، والإنكليزي نوني مادويكي (90+2).

كما تأهل بودو غليمت النروجي بعد تعادله 2 2 مع مضيفه ألكمار الهولندي 2 2 بعد التمديد، ليعبر بتفوق 4 3 بمجموع المباراتين.