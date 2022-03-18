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نيون (سويسرا): ستكون المواجهتان بين تشلسي الإنكليزي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) من جهة، ومانشستر سيتي الإنكليزي وأتلتيكو الإسباني من جهة أخرى، الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

وتعتبر المباراة ثأرية لريال مدريد الذي خرج على يد تشلسي بالذات في الدور نصف النهائي الموسم الماضي (1-1 في مدريد ثم 2-صفر في لندن) في طريقه لاحراز اللقب القاري الثاني في تاريخه في المسابقة الاهم بفوزه على جاره مانشستر سيتي 1-صفر.

وكان تشلسي تخطى بسهولة منافسه الفرنسي ليل في ثمن النهائي بفوزه عليه ذهاباً وإياباً 2-صفر ثم 2-1.

في المقابل، أطاح ريال مدريد بأحد أبرز الفرق المرشحة لإحراز اللقب وهو باريس سان جرمان الفرنسي، فبعد خسارته أمام فريق العاصمة الفرنسية على ملعب "بارك دي برانس" صفر-1 ذهاباً، قلب تخلفه صفر-1 في الشوط الأول إياباً بثلاثة أهداف لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة في نصف الساعة الأخير.

ويضم ريال مدريد لاعبين قادمين من تشلسي في السنوات الأخيرة هما حارس المرمى تيبو كورتوا والجناح البلجيكي ادين هازار البعيد عن مستواه هذا الموسم، كما أن مدرب فريق العاصمة الإسبانية الإيطالي كارلو انشيلوتي سبق له الإشراف على تدريب تشلسي عام 2009 وقاده إلى إحراز الثنائية المحلية في موسمه الأول معه قبل أن يقال من منصبه في الموسم الثاني بعد خروج فريقه خالي الوفاض.

وبعد أن أخرج مانشستر يونايتد الانكليزي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتوجه أتلتيكو مدريد إلى المدينة الانكليزية الشمالية ليواجه الطرف الآخر مانشستر سيتي. كما واجه أتلتيكو مدريد فريقاً إنكليزياً آخر يبعد عن مدينة مانشستر نحو 50 كلم وهو ليفربول في دور المجموعات وخسر أمامه ذهاباً وإياباً 2-3 وصفر-2.

في المقابل، رأفت القرعة بالعملاقين البافاري بايرن ميونيخ والانكليزي ليفربول حيث أوقعتهما في مواجهة فريقين في متناولهما أقله على الورق وهما فياريال الاسباني وبنفيكا البرتغالي.

وكان فياريال حقق نتيجة لافتة في إياب ثمن النهائي بالحاقه هزيمة قاسية بيوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في تورينو بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.

أما بنفيكا، فأخرج بدوره أياكس أمستردام الهولندي بالفوز عليه في عقر داره إياباً 1-صفر بعد تعادلهما 2-2 في لشبونة.

وهنا قرعة الدورين ربع ونصف النهائي:

ربع النهائي:

1- تشلسي (إنكلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)

2- مانشستر سيتي (إنكلترا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

3- فياريال (إسبانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

4- بنفيكا (البرتغال) - ليفربول (إنكلترا)

نصف النهائي:

الفائز في المباراة رقم 2 - الفائز ضد الفائز في المباراة رقم 1

الفائز في المباراة رقم 4 - الفائز في المباراة رقم 3

وتقام مباريات ربع النهائي في 5 و6 نيسان/أبريل ذهاباً، و12 و13 منه إياباً، على أن تقام مباراتا نصف النهائي في 26 و27 الشهر المقبل ذهاباً و3 و4 أيار/مايو المقبل إياباً، فيما يحتضن ملعب "استاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية في 28 منه.