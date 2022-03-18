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نيون (سويسرا) : سيلتقي برشلونة الإسباني مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وفق ما أسفرت عنه القرعة الجمعة والتي أوقعت أتالانتا الايطالي بمواجهة لايبزيغ الالماني.

ويخوض النادي الكاتالوني المسابقة القارية الثانية من حيث الاهمية للمرة الاولى منذ العام 2004، بعد أن ودع هذا الموسم دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرة الاولى منذ موسم 2000 2001.

وبلغ برشلونة دور الثمانية بعد تغلبه الخميس 2 1 على غلطة سراي في أجواء صاخبة في تركيا بعد أن تعادلا سلبًا ذهابًا في كاتالونيا الاسبوع الماضي.

وواصل برشلونة نتائجه الرائعة مع مدربه تشافي هرنانديس وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في جميع المسابقات، علمًا أنه لم يخسر في آخر 12 مواجهة في الدوري ما سمح له بالارتقاء الى المركز الثالث بعد بداية صعبة أطاحت المدرب الهولندي رونالد كومان وأعادت ابن النادي الى رأس الجهاز الفني.

وتبقى يوروبا ليغ أمل الفريق الوحيد للخروج بلقب هذا الموسم أو حتى التأهل الى المسابقة الاوروبية الام مع اشتداد المنافسة على المقاعد المؤهلة في الدوري الاسباني، علمًا أنه يواجه ريال مدريد المتصدر في الكلاسيكو الاحد.

وارتفع أداء برشلونة بعد التعاقدات التي أبرمها في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن سجل الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ سبعة أهداف في 10 مباريات، أحدها هدف الفوز الخميس في اسطنبول، بعد وصوله من أرسنال الانكليزي.

من جهته، كان أينتراخت فرانكفورت بلغ الدور ربع النهائي بطريقة دراماتيكية بتعادله 1 1 امام ضيفه ريال بيتيس الاسباني في الوقت بدل الضائع من الشوط الاضافي الثاني، عندما كانت المباراة متجهة الى ركلات الترجيح، سجله لاعب الخصم الارجنتيني غيدو رودريغيس بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان فرانكفورت فاز 2 1 في إسبانيا، إلا أن بيتيس فرض التمديد في ألمانيا بعد تقدمه 1 صفر في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي لكن الكلمة الاخيرة كانت لفرانكفورت.

وفي حال تجاوزه الفريق الالماني، سيلتقي برشلونة في نصف النهائي مع وست هام أو ليون الفرنسي، بعد أن أطاح النادي الانكليزي بإشبيلية الإسباني المتخصص في المسابقة وحامل الرقم القياسي بعدد الالقاب، بفوزه عليه 2 صفر بعد التمديد بهدف الاوكراني أندري يارمولينكو، بعد أن فاز إشبيلية في الاندلس 1 صفر الاسبوع الماضي.

وحصد إشبيلية أربعة ألقاب في العقد الماضي في 2014 و2015 و2016 و2020، أضافها الى عامي 2006 و2007، لكنه سيحرم هذا العام من خوض النهائي على أرضه في ملعب رامون سانشيس بيسخوان في 18 أيار/مايو.

كما يلتقي أتالانتا مع لايبزيغ في مواجهة تعد بأن تكون قوية بين فريقين شكلا في السنوات الاخيرة ندًا لفرق الطليعة في الدوريين الايطالي والالماني تواليًا، رغم تراجع مستواهما قليلا هذا الموسم.

ويلعب الفائز بينهما مع براغا البرتغالي او رينجرز الاسكتلندي.