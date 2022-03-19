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لندن: أنهى تشلسي مغامرة مضيفه ميدلزبره من الـ"تشامبيونشيب" في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي في كرة القدم عندما تغلب عليه 2 صفر السبت في افتتاح الدور ربع النهائي، وحجز أوزلى بطاقات دور الأربعة.

وحسم النادي اللندني تأهله في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو (15) ولاعب الوسط الدولي المغربي حكيم زياش (31)، موقفا مغامرة ميدلزبره الذي أطاح بتوتنهام ومانشستر يونايتد من الدورين السابقين.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يبلغ فيها الفريق اللندني الدور نصف النهائي للمسابقة المتوج بلقبها ثماني مرات آخرها موسم 2017 2018.

فوزُ سهل

ولم يجد تشلسي أي صعوبة في تحقيق الفوز على الرغم من غياب العديد من ركائزه الاساسية بعدما قرر مدربه الالماني توماس توخل اراحتها بالنظر الى المباريات الكثيرة التي خاضها في الآونة الأخيرة وسيخوضها لاحقا.

وأبقى توخل على مواطنه كاي هافيرتس والفرنسي نغولو كانتي والاسباني ماركو ألونسو على دكة البدلاء، وغاب الدنماركي أندرياس كريستنسن وريس جيمس بسبب الاصابة على غرار بن تشيلويل.

وأعاد توخل لوكاكو وزياش الى التشكيلة الأساسية فلم يخيبا ظنه حيث افتتح الاول التسجيل اثر تمريرة من مايسون ماونت، وأضاف الثاني هدف التعزيز محتفلا بأفضل طريقة بعيد ميلاده التاسع والعشرين، اثر تمريرة من ماونت أيضا.

وأشاد توخل بأداء لاعبيه رغم المشاكل التي يعاني منها، وقال "إنها مقاربة مهنية وجدية كبيرة من اللاعبين. كنا مركزين جدا ولم تكن هناك اي أخطاء كبيرة ولم نسمح للخصم في العودة في النتيجة، كما أننا كنا أكثر دقة في الفرص التي سنحت أمامنا".

وللمباراة الرابعة تواليا، تخطى الفريق اللندني محنته عقب العقوبات الصارمة المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية كجزء من ردها على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجمدة كل أصوله باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

وهو الفوز التاسع تواليا لتشلسي في مختلف المسابقات وهو مرشح لرفعها الى 10 عندما يستضيف برنتفورد السبت المقبل في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري قبل استضافة ريال مدريد الاسباني في السادس من الشهر المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا التي يحمل لقبها.

كما هو الفوز السادس لتشلسي منذ إعلان مالكه أبراهوميتش بيع النادي.

ونجح تشلسي في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة مرر على إثرها زياش كرة خلف الدفاع إلى مايسون ماونت في منتصف الملعب فانطلق بسرعة من الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل أن يمررها زاحفة أمام المرمى تابعها القناص لوكاكو بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (14).

وعزز زياش تقدم تشلسي عندما تلقى كرة من ماونت في الجهة اليمنى فتلاعب بالمدافع الويلزي نيل تايلور قبل أن يسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس (31).