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بلغراد: توج الايطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 م الصيف الماضي، باللقب العالمي لسباق 60 م في بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة، بتفوقه على حامله الأميركي كريستيان كولمان السبت في بلغراد.

وقطع جاكوبس مسافة السباق بزمن 6,41 ثوان وهو التوقيت ذاته الذي حققه الأميركي العائد إلى المنافسات بعد غياب 18 شهراً بسبب الإيقاف لخرقه قواعد المنشطات،، لكن الإيطالي نال الذهب بفضل الصورة النهائية "فوتو فينيش".

الأميركي ثالثاً

وحل الأميركي الآخر مارفن براساي ثالثا بزمن 6,44 ثوان.

ونجح جاكوبس حامل اللقب الأوروبي في المسافة ذاتها والذي فاجأ الجميع الصيف الماضي بإحرازه ذهبية سباق 100 م والتتابع أربع مرات 100 م في دورة الالعاب الاولمبية، في حرمان كولمان من الاحتفاظ بلقبه العالمي داخل القاعة الذي كان ناله عام 2018 في برمنغهام الانكليزية.

وبعد تتويجه بذهبية 100م في مونديال 2019 في قطر، اعتبر كولمان من أبرز المرشحين للهيمنة على سباقات السرعة في حقبة ما بعد الأسطورة الجامايكي أوساين بولت، ولكن ثلاثة انتهاكات لالتزامات مكافحة المنشطات، مرادفة لمدة عامين من التعليق، ثم تم تخفيضها إلى 18 شهرًا، أوقفت مسيرته الصاروخية ما أدى الى غيابه عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.