قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



روما : نهض يوفنتوس من كبوته القارية وبات على بُعد نقطة واحدة من إنتر الثالث بعد فوزه على ساليرنيتانا 2 صفر في المرحلة الثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم الاحد.

ورفع يوفنتوس رصيده في المركز الرابع الى 59 نقطة مقابل 60 لإنتر الذي سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيورنتينا السبت، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وسيكون باستطاعة يوفنتوس تخطي إنتر في حال الفوز عليه في الجولة المقبلة عندما يستضيفه.

واذا كان يوفنتوس ودع دوري أبطال أوروبا مبكراً في الدور ثمن النهائي بسقوطه المدوي على أرضه أمام فياريال صفر 3 إياباً، فإنه في المقابل يظهر استقرارا كبيراً محلياً لمحافظته على سجله خالياً من الهزائم للمرة السادسة عشرة توالياً (11 انتصاراً و5 تعادلات).

افتتح الارجنتيني باولو ديبالا التسجيل مبكراً بعد مرور 5 دقائق اثر كرة من الصربي دوشان فلاهوفيتش، علماً بان الاول غاب عن مباريات فريقه الاخيرة وشارك احتياطياً ضد فياريال بعد تعافيه من اصابة.

يذكر أنّ ديبالا الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز في 30 حزيران/يونيو هو في خضم مفاوضات شاقة لتجديده مع ناديه منذ عدة اشهر لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق حتى الان.

واضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني بكرة رأسية رافعاً رصيده الى 21 هدفاً هذا الموسم (فيورنتينا ويوفنتوس بعد انتقاله الى الاخير في سوق الانتقالات الشتوية)، ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي.

وتلقى يوفنتوس ومنتخب ايطاليا نبأ سارا لان المباراة شهدت عودة قطب الدفاع المخضرم جورجو كييليني الى الملاعب بعد تعافيه من اصابة في ربلة الساق تعرض لها في 6 شباط/فبراير الماضي.

وخاض كييليني شوطاً واحداً وسيكون متاحاً لخوض الملحق في صفوف منتخب إيطاليا الاسبوع المقبل.