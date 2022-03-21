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روما: لن يقدّم نادي يوفنتوس الإيطالي عرضاً جديداً لصانع ألعابه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده مع "السيدة العجوز" في حزيران/يونيو المقبل، بحسب ما أعلن مسؤول في "بيانكونيرو" الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عدة المدير الإداري في يوفنتوس ماوريتسيو أريفابيني قوله إنه "بوصول (الصربي دوسان) فلاهوفيتش (في كانون الثاني/يناير) لم يعد دوره مركزياً. كان من الأفضل اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده".

وانضم ديبالا (28 عاماً) إلى يوفنتوس في العام 2015، وعُيّن نائباً لقائد الفريق مع بداية الموسم الحالي، لكن غياباته العدة بسبب الإصابة أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".