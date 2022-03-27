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كوبنهاغن: أبدى كريستيان إريكسن حماسه للعودة الى الملعب الذي شهد تعرضه لسكتة قلبية العام الماضي خلال المباراة الأولى لبلاده في كأس أوروبا، وذلك عندما تتواجه الدنمارك الثلاثاء مع ضيفتها صربيا في مباراة دولية ودية في كرة القدم على "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن.

وتعرض إريكسن (30 عاماً) لنوبة قلبية خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في كأس أوروبا أمام فنلندا في كوبنهاغن في حزيران/يونيو الفائت، واحتاج الى إعادة إنعاش على أرض "باركن ستاديوم" قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى.

وبعد زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، عاد الى المنافسات مع نادي برنتفورد الانكليزي بعدما اضطر لفسخ عقده مع إنتر، لأن الدوري الايطالي لا يسمح له بممارسة اللعبة على مستوى احترافي بوجود هذا الجهاز.

شارك للمرة الاولى في مباراة رسمية منذ الحادثة في 26 شباط/فبراير الماضي ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز وكان ينتظر عودته الدولية.

وأثيرت شكوك حيال مشاركته السبت ضد هولندا بعد إصابته بفيروس كورونا، إلاّ أنه كان جاهزاً للدخول من مقاعد البدلاء مباشرة بعد الاستراحة وسط تصفيق حار من الجماهير الهولندية التي كررت ذلك أيضاً بعد هدفه بعد دقيقتين فقط من نزوله الى أرض الملعب، مقلصاً الفارق الى 2 3 في مباراة انتهت 4 2 لصالح الهولنديين.

ومن المؤكد أن تكليل العودة الى المنتخب بتسجيل هدف أمر "مميز" بالنسبة لإريكسن، لكن العودة الى الملعب الذي كان شاهداً على محنته الصحية المرعبة "ستكون مميزة أكثر" بحسب ما أفاد قناة "كنال 5" الدنماركية السبت.

وأضاف نجم توتنهام الإنكليزي السابق "اليوم (السبت) كان مجرد استعداد للثلاثاء عندما سأتواجد في نفس المكان الذي حدث فيه الأمر".

وتألق إريكسن مع برنتفورد منذ التوقيع معه في كانون الثاني/يناير بعد الانفصال عن إنتر.