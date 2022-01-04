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كوبنهاغن : أعرب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن الذي تعرض لسكتة قلبية في كأس أوروبا الصيف الفائت وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، عن أمله في المشاركة في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية بثت الثلاثاء.

أنهى إريكسن عقده مع إنتر بالتراضي في كانون الاول/ديسمبر، إذ يحظر الدوري الإيطالي على اللاعبين استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وقال إريكسن في مقتطف صدر الثلاثاء من مقابلة مطوّلة ستبث في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قناة "دي أر": "أريد أن ألعب كرة القدم. ما من سبب لعدم القيام بذلك".

وأكد أن الاطباء "قالوا إن ما من مشكلة في ذلك، قالوا إن الامور جيدة. لذا كل شيء مستقر، وأشعر أنني حصلت على الضوء الاخضر للعب كرة القدم مجددًا".

وتابع صاحب الـ29 عامًا "هدفي أن ألعب في كأس العالم في قطر، مضيفًا أن "مسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف...ولكن...بإمكاني العودة".

تعرض لاعب توتنهام الانكليزي السابق لسكتة قلبية في المباراة الاولى للدنمارك في البطولة القارية ضد فنلندا في كوبنهاغن في 12 حزيران/يونيو الفائت وتم إنعاشه على أرض الملعب.

نجحت الدنمارك مدفوعة بالمشاعر في الوصول الى الدور نصف النهائي قبل أن تخسر ضد إنكلترا.

أمضى صانع الالعاب بضعة أيام في المستشفى وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. استعاد مؤخرًا التمارين مع أودينسي فريق الطفولة.