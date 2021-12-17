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روما : توصل إنتر الإيطالي وصانع ألعابه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن إلى إتفاق لانهاء العقد بينهما، بحسب ما أعلن النادي الجمعة، وذلك بعد 6 أشهر من تعرض اللاعب لسكتة قلبية خلال النسخة الأخيرة من كأس أوروبا.

وخضع إريكسون (29 عاماً) لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الإحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى.

وأفاد "نيراتسوري" في بيان انه "توصل إلى إتفاق بشأن إنهاء عقد كريستيان إريكسن بالتراضي".

وتابع "النادي وعائلة +نيراتسورا+ كلها تحتضن اللاعب وتتمنى له الأفضل في المستقبل. حتى لو افترق درب كريستيان وإنتر اليوم، فسيظل هناك رابطنا القوي غير قابل للزوال".

وارتبط إريكسن مع متصجدر الدوري وحامل اللقب بموجب عقد حتّى عام 2024، لكنه لم يتمكن من إرتداء قميصه منذ تعرضه لسكتة قلبية في 12 حزيران/يونيو في كوبنهاغن خلال مباراة الدنمارك الأولى في النهائيات القارية ضد فنلندا في كوبنهاغن.

واحتاج لاعب توتنهام الإنكليزي السابق الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل ان يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

وحامت الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل إريكسن وإمكانية عودته الى الملاعب لاسيما في إيطاليا حيث يعتبر الجهاز الذي زرع في الدنماركي بمثابة عائق كبير لممارسة كرة القدم على صعيد احترافي، ويبدو أن الأمر حسم نهائياً ما يعني أن على الدنماركي البحث عن فريق جديد خارج إيطاليا في حال عودته الى الملاعب، وتحديداً في دوري يسمح بجهاز تنظيم ضربات القلب.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية عن إمكانية عودة محتملة لإريكسن إلى أياكس أمستردام الهولندي حيث بدأ لاعب الوسط الدولي مشواره الإحترافي (2010 2013)، علماً أن أياكس يضم في صفوفه لاعباً يحمل جهاز للقلب هو الدولي دالي بليند، أو حتى مع فريق أودنسه الذي شهد بداياته وحيث عاد إريكسن للتمرن معه بداية كانون الاوّل/ديسمبر.