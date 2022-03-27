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تورونتو (كندا): حسمت كندا بطاقة تأهلها الى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986، وذلك بفوزها على ضيفتها جامايكا 4-صفر الأحد في تورونتو ضمن الجولة الثالثة عشرة قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وكان بإمكان كندا أن تحسم تأهلها في الجولة الماضية لو لم تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا صفر-1 في منتصف الأسبوع الحالي، لكنها نجحت الأحد في اللحاق بركب المتأهلين بفوزها في مباراة كانت بحاجة الى نقطة منها لضمان نيلها إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة عن منطقة الكونكاكاف.

وبفوزها الثامن الذي تحقق أمام 30 ألف متفرج احتشدوا في ملعب "بي أم أو فيلد" في تورونتو، مقابل 4 تعادلات وهزيمة فقط، رفعت كندا رصيدها الى 28 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن كوستاريكا الرابعة التي تلعب لاحقاً في السلفادور.

ويعود المنتخب الكندي الى النهائيات العالمية المقررة هذا العام في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في قطر، للمرة الأولى منذ 1986 حين شارك للمرة الأولى والوحيدة وخسر جميع مبارياته الثلاث.

المدرب الإنكليزي

ويدين فريق المدرب الإنكليزي جون هيردمان بفوزه الى كايل لارين (13) وتايجون بيوكانن (44) وجونيور هويلت (82)، قبل أن يضيف أدريان ماريابا الرابع عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (88).

وبدا واضحاً منذ صافرة البداية التصميم الكندي على حسم الأمور وعدم انتظار مباراة الجولة الأخيرة المقررة الأربعاء على أرض بنما، وكان لارين قريباً من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الخامسة لكن الحارس أندري بلايك تألق وأنقذ بلاده.

لكن لارين كان أكثر توفيقاً في الدقيقة 13 حين افتتح التسجيل إثر لعبة جماعية جميلة وتمريرة بينية من اللاعب البرتغالي الأصل ستيفن أوستاكويو في ظهر دفاع جامايكا التي كان خروجها من التصفيات خالية الوفاض محسوماً.

أهدافٌ ضائعة

وكان جلياً أن أصحاب الأرض لن يقفوا عند هذا الحد وكان جوناثان ديفيد قريباً من الهدف الثاني في الدقيقة 15 لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث، ثم حذا بيوكانن حذوه في الدقيقة 21 بتسديده فوق العارضة.

وأثار لارين حفيظة مدربه هيردمان عندما أهدر فرصة هدف في الدقيقة 38 وهو في موقع مثالي للتسجيل، إلا أن بيوكانن أراح أعصاب الجمهور ومدربه الإنكليزي حين أضاف الهدف الثاني قبيل انتهاء الشوط الأول بعد عرضية من جوناثان ديفيد.

ووسط احتفال الجمهور، واصل الكنديون سيطرتهم في الشوط الثاني لكنهم عجزوا عن ترجمتها الى أهداف حتى الدقيقة 82 حين مرر بيوكانن الكرة الى هويلت الذي أودعها الشباك، قبل أن تحسم الأمور نهائياً بهدف رابع بالنيران الصديقة سجله ماريابا في مرماه بعدما أخطأ في اعتراض عرضية سام أديكوغبي (88).

فرق متأهلة

وبتأهل كندا، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى 20 من أصل 32 بعدما انضمت الى قطر المضيفة، إيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية (آسيا)، ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنكلترا وسويسرا وهولندا (أوروبا)، البرازيل والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي (أميركا الجنوبية).

وستحسم الولايات المتحدة والمكسيك البطاقتين المباشرتين الأخريين في منطقة الكونكاكاف في حال فوز الأولى لاحقاً على بنما في أورلاندو والثانية على هندوراس في أرض الأخيرة، شرط عدم فوز كوستاريكا على أرض السلفادور.

ويخوض صاحب المركز الرابع ملحقاً دولياً من مباراة واحدة تقام في منتصف حزيران/يونيو في قطر مع متصدر تصفيات أوقيانوسيا.