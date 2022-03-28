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أورلاندو (الولايات المتحدة): سجّل كريستيان بوليسيك، لاعب تشلسي الإنكليزي، هاتريك خلال فوز الولايات المتحدة 5-1 على ضيفتها بناما ليؤهل بلاده منطقيًا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فيما باتت المكسيك على بعد خطوة بفوزها 1-صفر على مضيفتها هندوراس، وذلك ضمن الجولة الثالثة عشرة ما قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الأحد.

وبعد أن ضمنت كندا تأهلها للمرة الأولى إلى المونديال منذ العام 1986 بفوزها برباعية نظيفة على جامايكا رافعة رصيدها إلى 28 نقطة في الصدارة، بات في رصيد كل من الولايات المتحدة الثانية والمكسيك الثالثة 25 نقطة، أمام كوستا ريكا الرابعة (22) الفائزة على السلفادور 2-1.

ومع الفارق الشاسع في الأهداف الذي تملكه الولايات المتحدة (+13)، يكفيها فقط تفادي هزيمة كبيرة غير متوقعة أمام مضيفتها كوستا ريكا (+3) في الجولة الأخيرة الأربعاء لتضمن رسميًا التأهل، فيما سيكفي المكسيك (+7) التعادل أمام ضيفتها السلفادور للعبور.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى النهائيات على أن يخوض الرابع ملحقًا دوليًا ضد بطل تصفيات أوقيانيا.

على ملعب "إكسبلوريا ستاديوم" في أورلاندو، سجل بوليسيك ركلتي جزاء في الشوط الأول (17 و45+4) تسبب بهما قائد الخصم أنيبال غودوي، فيما أضاف الثالث بتسديدة جميلة في الثاني (65)، بينما سجل كل من بول أريولا (23) وجيزوس فيريرا (27) الهدفين الآخرين. أما هدف بنما التي فقدت آمالها كليًا بالتأهل بعد هذه الخسارة (18 نقطة)، فسجل لها غودوي الهدف الوحيد (86).

قال غريغ بيرهالتر مدرب الولايات المتحدة بعد الفوز "في ليلة احتجنا فيها لتحقيق فوز مدوٍ، نجحنا في ذلك. ساهمنا في توسيع فارق الأهداف والمجهود كان رائعًا".

وتابع "بنما كانوا يصارعون بكل ما لديهم واللاعبون قاموا بعمل مميز".

وكانت الولايات المتحدة غابت عن مونديال روسيا 2018 بعد أن خسرت مبارتها الأخيرة في التصفيات ضد ترينيداد وتوباغو.