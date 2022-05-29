قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



مونتي كارلو (موناكو) : أحرز سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الأحد المركز الأول في سباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، على حلبة موناكو.

وتقدم بيريس الذي بات أول مكسيكي يحقق الفوز على الحلبة الشهيرة في الإمارة، على سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس وزميله في ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، فيما واصل سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو معاناته على ارضه وحل رابعا علما أنه كان أول المنطلقين، وذلك بسبب استراتيجية فاشلة لفريقه في التوقف.

وشهد السباق تقلبات كثيرة بدءا من تأجيل انطلاقته لأكثر من ساعة بسبب الأمطار الغزيرة وصولا إلى حادث تعرض له سائق هاس الألماني ميك شوماخر خرج منه سالما لكنه أدى إلى توقفه لنحو 20 دقيقة حيث عاد السائقون إلى المرآب قبل العودة إلى المنافسة التي كانت حامية الوطيس خصوصا في اللفات الأخيرة بين الرباعي بيريس وساينس وفيرستابن ولوكلير.

وصمد بيريس أمام الضغط الرهيب الذي فرضه ساينس والذي لم يسلم بدوره من ضغط قوي لفيرستابن.

وأعرب بيريس عن سعادته بتحقيق الفوز "الحلم" عقب الاصطدام الذي تعرض له قبل 24 ساعة في التجارب الرسمية.

وقال له مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر عبر راديو الفريق: "تشيكو لقد فزت بموناكو، يا لها من قيادة رائعة".

في المقابل، بدا لوكلير غاضبا من إهداره فوزا في المتناول بعد خسارته وقتا في إحدى محطات التوقف العديدة حث وجد نفسه وزميله ساينس معا في المرآب.

وقال لفريقه "بدون تعليق. لا يمكننا فعل ذلك".

وتقام المرحلة الثامنة من بطولة العالم في أذربيجان في 12 حزيران/يونيو المقبل.

وكان لوكلير يأمل في الاستفادة من وجود زميله ساينس بجانبه على خط الانطلاق من أجل عدم السماح لفيرستابن بتجاوزه وتحقيق فوزه الأول في موناكو واستعادة الصدارة من فيرستابن