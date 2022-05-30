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باريس: تأهل النروجي كاسبر رود، الثامن عالمياً، إلى الدور ربع النهائي لاحدى بطولات الـ"غراند سلام" للمرة الاولى في مسيرته، بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش الثالث عشر 6 2 و6 3 و3 6 و6 3 الإثنين في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

قال رود الذي دوّن اسمه كأول نروجي يدخل ضمن المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في أيلول/سبتمبر الماضي، إنه "كان هذا احد أهدافي لهذا العام. لم أتمكن من تحقيق ذلك في استراليا (انسحب قبل انطلاقة البطولة بسبب الاصابة)، لذا من الرائع أن أحقق ذلك هنا".

وبات ابن الـ 23 عاماً والذي تعتبر أفضل نتيجة له في الـ"غراند سلام" وصوله إلى ثمن نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي، اوّل نروجي في التاريخ يبلغ الدور ربع النهائي في رولان غاروس.

واستفاد رود من الاخطاء الكثيرة التي ارتكبها هوركاش (39 مقابل 19) الذي لم يتمكن من الاعتماد على ارساله من اجل الخروج فائزاً، علماً انه كان وصل إلى ثمن النهائي من دون أن يخسر أي مجموعة أو يتخلى عن ارساله.

ولكن أمام رود، بلغت نسبة نجاح ارساله الاول 53 في المئة فقط، في حين فشل في الاستفادة من الثاني أمام ضربات النروجي الذي نوّع اسلوب لعبه ليحسم اللقاء باربع مجموعات.

وضرب رود، نجل اللاعب السابق كريستيان، في الدور التالي موعداً مع الفائز من مباراة الشاب الدنماركي هولغر رونه ابن الـ 19 ربيعاً والمصنف 40 عالمياً واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالمياً والذي وصل إلى نهائي رولان غاروس العام الماضي.

لدى السيدات، بلغت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 20 عالميًا، الدور ربع النهائي للمرة الثانية في البطولة الفرنسية، بفوزها السهل على الايطالية كاميلا جورجي 6 2 و6 2.

واستغلت الروسية الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها منافستها (30 عالميًا) لتحسم النتيجة في ساعة و20 دقيقة وتلتقي في الدور التالي مواطنتها فيرونيكا كودرميتوفا التي قلبت تخلفها أمام الاميركية ماديسون كيز لتخرج فائزة 1 6 و6 3 و6 1.

وقالت كاساتكينا التي بلغت الدور ربع النهائي في بطولة "غراند سلام" للمرة الاولى منذ 2018 "أنا متحمسة لخوض الدور ربع النهائي بغض النظر عن هوية منافستي".

واضافت "عام 2018، لم أكن ناضجة من الناحيتين الفنية والتكتيكية، ومنذ تلك الفترة تعلّمت الكثير ولا انوي تكرار الاخطاء ذاتها".

وكانت كاساتكينا حلّت بين اللاعبات المصنفات العشر الأوليات قبل اربع سنوات عندما بلغت الدور ربع النهائي في رولان غاروس وويمبلدون قبل ان يتراجع مستواها.

ولم تخسر الروسية (25 عامًا) أي مجموعة في البطولة الحالية حتى الان.

وفي المباراة الثانية، حققت كيز التي بلغت ادوار متقدمة في البطولات الكبرى سابقاً (نصف نهائي رولان غاروس عام 2018 وأستراليا المفتوحة عامي 2015 و2017 ونهائي فلاشينغ ميدوز عام 2017)، انطلاقة قوية بحسمها المجموعة الاولى بسهولة بالغة 6 1 في اقل من 30 دقيقة.

لكن كودرميتوفا الاختصاصية في مباريات الزوجي، انتفضت في المجموعة الثانية وفازت بها 6 3 قبل أن تجهز على منافستها 6 1 في المجموعة الحاسمة.