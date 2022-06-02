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برلين : أعلن هرتا برلين الذي نجا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا تعاقده الخميس مع المدرب ساندرو شفارتس حتى صيف 2024.

وكان هرتا برلين الذي حل في المركز السادس عشر في الدوري الألماني من اصل 18 فريقًا، حافظ على موقعه في البوندسليغا بعد تفوقه على هامبورغ ثالث الدرجة الثانية في الملحق المؤهل (صفر 1 و2 صفر).

وسيحلّ شفارتس بدلا من المدرب الموقت فيليكس ماغاث، المدرب الثالث لفريق العاصمة الموسم المنصرم والقادم في آذار/مارس لانتشال النادي من ورطته.

وكان شفارتس (43 عاماً) قد أشرف على ماينتس بين تموز/يوليو 2017 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل الانضمام إلى دينامو موسكو الروسي في تشرين الأول/اكتوبر 2020 حيث بقي لموسمين.

قال المدير الرياضي للنادي فريدي بوبيتش "عندما كنت أبحث عن مدرب جديد لهرتا، لم اركز فقط على النوعية الفنية، بل الحماس، الشغف والعاطفة".

تابع "أظهر ساندرو ذلك خلال مشواره مع ماينتس ودينامو موسكو".

بدوره، قال شفارتس "خضت محادثات جيدة مع فريدي بوبيتش. كل الأمور كانت واضحة وصريحة. أريد بحق إعادة إطلاق هرتا. مرّ النادي بفترة صعبة واتطلع لتحويلها إلى إيجابية مع الكثير من السعادة والطاقة".