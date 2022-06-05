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باريس : توجت الفرنسيتان كارولين غارسيا وكريستينا ملادينوفيتش بلقب زوجي السيدات في بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفوزهما الأحد في النهائي على الأميركيتين جيسيكا بيغولا وكوكو غوف التي سبق لها أن خسرت قبل 24 ساعة نهائي الفردي أيضاً.

وبعدما بدأت الأميركيتان المصنفتان في المركز الثامن المباراة النهائية بقوة من خلال حسمهما المجموعة الأولى 6 2، عادت غارسيا وملادينوفيتش بقوة من خلال الفوز بالمجموعة الثانية 6 3 ثم بالثالثة الحاسمة 6 2، لتنتهي المواجهة لصالحهما في ساعة 44 دقيقة.

وسبق للاعبتين الفرنسيتين أن أحرزتا معاً لقب الزوجي في رولان غاروس عام 2016 قبل فض الشراكة بينهما حتى بداية الموسم الحالي حين خرجتا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة.

ومن دون غارسيا، توجت ملادينوفيتش بأربعة ألقاب كبرى في زوجي السيدات بصحبة المجرية تيميا بابوش عامي 2019 و2020 في رولان غاروس وأستراليا المفتوحة عامي 2018 و2020.