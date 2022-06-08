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الدوحة: تغلبت أستراليا على الامارات 2 1 الثلاثاء في الدوحة وستلاقي البيرو خامسة اميركا الجنوبية في الملحق الدولي المقرر في 13 حزيران/يونيو لمعرفة هوية المتأهل منهما الى نهائيات مونديال قطر.

تقدمت أستراليا بواسطة جاكسون ايرفاين في مطلع الشوط الثاني(53)، وعادلت الامارات بواسطة كايو كانيدو بعدها باربع دقائق، لكن الكلمة الاخيرة كانت لاستراليا التي سجل لها أيدن هروستيك هدف الفوز قبل نهاية المباراة بست دقائق.

وسينضم الفائز من أستراليا والبيرو في النهائيات الى منتخبات المجموعة الثانية المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

النهائيات

وتسعى أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، الى بلوغ النهائيات للمرة السادسة علماً أنها شاركت للمرة الاولى في مونديال 1974 وفي النسخ الأربع الأخيرة، وبلغت الدور الثاني مرة وحيدة في 2006.

اما الامارات، فكانت تمني النفس بالاقتراب من امكانية المشاركة في النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1990، لكن استراليا حالت دون ذلك.

قال ايرفاين صاحب هدف التقدم "كنا نتوقع مباراة صعبة، منتخب الامارات يمتلك جودة عالية، لكن لعبنا بشكل جيد وتنتظرنا مهمة أصعب أمام البيرو ويجب ان نقدم نفس اداء اليوم".

وتابع" مستعدون لهذه المباراة كفريق ونعرف قوة البيرو جيداً".

بداية اماراتية

ومثلما كان متوقعاً، اعتمد الارجنتيني رودولفو أروابارينا الأسلوب ذاته الذي طبقه في مباراة كوريا الجنوبية خلال الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات، وانتهت بفوز تاريخي لـ"الأبيض" بهدف الشاب حارب عبدالله (19 عاماً).

وكان عبدالله على غرار المباراة الماضية الاخطر مستغلاً سرعته على الجناح الأيسر، وكاد يفتتح التسجيل في احدى انطلاقته بعدما تسلم تمريرة عبدالله رمضان وارسل عرضية خطرة ابعدها الحارس الاسترالي ماتيو راين (19).

ولاحت أول فرصة لاستراليا برأسية كاي روليس الى جانب القائم (35).

وردت الامارات بعد دقيقة، لكن راين تألق مجدداً في ابعاد تسديدة حارب النشيط اثر تمريرة من علي مبخوت (36).

وتابعت الامارات التي ساندتها جماهير غفيرة افضليتها في بداية الشوط الثاني من ناحية الفرص السانحة، لكن وجدت تألقاً لافتاً من حارس مرمى ريال سوسييداد الاسباني الذي ابعد تسديدة عبدالله الى ركنية بعد عمل رائع من الجناح الشاب الذي مر قبل فرصته اثر انطلاقة من وسط الملعب عن مدافعين بطريقة رائعة (49).

سيناريو مثير

وبعكس المجريات، تقدمت استراليا بعد مجهود فردي من مارتن بويل الذي ارسل عرضية زاحفة لم يجد لاعب وسط سانت باولي الالماني ايرفاين صعوبة في ايداعها المرمى (53).

لكن رد الامارات لم يتأخر وادركت التعادل بعد اربع دقائق، ومرة اخرى بعمل فني من عبدالله الذي تلاعب بمدافعي استراليا قبل ان يرسل عرضية سددها كانيدو بنجاح (57).

واهدر كريغ غودوين فرصة ثمينة لمنتخب " سوكرووس" بعدما تسلم عرضية ارفاين، لكنه سدد برعونة وهو في وضعية جيدة للتسجيل فوق مرمى الحارس خالد عيسى (63).

واستغلت استراليا تراجع الجانب البدني عند لاعبي الامارات للسيطرة وترجمت ذلك الى عدة فرص كان اخطرها تمريرة هروستيك إلى البديل جايمي ماكلارين الذي سددها مباشرة وابعدها عيسى (79).

وسجل هروستيك هدف الفوز بعد تسديدة بعيدة مستفيداً من دربكة اثر ركنية، اخذت طريقها الى مرمى عيسى بمساعدة قدم لاعب الوسط علي سالمين (84).