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تتحدد اليوم الاثنين وغدا هوية آخر منتخبين مشاركين في مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتستضيف قطر مباراتين فاصلتين بين أربعة اتحادات قارية لحسم تأهل آخر منتخبَين. وتقام المباراة الأولى بين أستراليا وبيرو اليوم الثلاثاء، على أن تقام مباراة بين كوستاريكا ونيوزيلندا غدا الأربعاء.

وتعدّ هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم هي الأولى التي تُنظّم في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها الأولى في هذا التوقيت من العام، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد أثار قرار تنظيم المونديال في قطر جدلا واسعا.

متى تبدأ مباريات مونديال 2022 وكيف ستكون درجات الحرارة؟

تنطلق مباريات هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم في الـ 21 من نوفمبر/تشرين الثاني وتُختتم في الـ 18 من ديسمبر/كانون الأول، في وقت يكون فيه معدل درجات الحرارة في قطر عادة عند 25 درجة مئوية.

ولو انعقد المونديال في موعده المتعارف عليه في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، لأقيمت المباريات في درجات حرارة تترواح بين 40 و50 درجة مئوية.

وفي بادئ الأمر، اقترحت قطر إقامة المونديال في فصل الصيف في استادات مغلقة مكيفة الهواء، لكن المقترَح لم يلق قبولا.

BBC

ما المشكلة في إقامة المونديال في الشتاء؟

يُعدّ نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من الأشهر المضغوطة في نوادي كرة القدم الأوروبية، وفي ظل ذلك سيُستدعى العديد من لاعبي تلك الأندية الأوروبية للمشاركة في صفوف منتخباتهم في مباريات كأس العالم بقطر.

ونتيجة لذلك، ستقوم دوريات أوروبية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيريا أ (الدوري الإيطالي الدرجة الأولى) واللاليغا (الدوري الإسباني الدرجة الأولى) بتعليق اللعب قبل انطلاق المونديال بأسبوع، على أن تستأنفه بعد ختام المونديال.

BBC

لماذا اختيرت قطر لتنظيم مونديال كأس العالم؟

ظفرت قطر عام 2010 بحق تنظيم كأس العالم بعد الفوز في اقتراع نظمّته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي تضم 22 عضوا.

وتفوّق العرض القطري على عروض تقدمت بها كل من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان وأستراليا.

وتعدّ قطر أوّل دولة عربية تنظم مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وواجهت قطر اتهاما بدفع ما قيمته 3.7 مليون دولار رشاوى لمسؤولي الفيفا لتأمين فوزها بتنظيم المونديال، لكن ساحتها بُرّئت من الاتهامات بعد عامين من التحقيق.

وأعلن رئيس الفيفا وقتها، جوزيف سيب بلاتر، دعْمه عرض قطر لتنظيم المونديال، لكنه استدرك بعد ذلك بالقول إن الفيفا ربما اتخذت القرار الخطأ.

ويخضع بلاتر في الوقت الحالي لمحاكمة في سويسرا على خلفية اتهامات بالاحتيال والاختلاس وغيرها من تُهم الفساد.

وتواجه قطر كذلك اتهامات من منظمة العفو الدولية ومن منظمة هيومن رايتس ووتش بإساءة معاملة العمال الأجانب الذين تم الاستعانة بهم في بناء مرافق كأس العالم.

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم والفرق المرشحة للفوز؟

بدأ مشوار التأهل لكأس العالم 2022 قبل ثلاث سنوات.

وشاركت منتخبات من قارات مختلفة باللعب في مجموعات، وتأهلت الفرق الأعلى نقاطا في تلك المجموعات إلى كأس العالم، بينما تتأهل منتخبات أخرى عبر تصفيات قارية.

وتمكنت فرنسا، حاملة اللقب في مونديال 2018 من التأهل لمونديال قطر، بينما فشلت إيطاليا، بطلة أوروبا، في التأهل.

وفي الطريق للمونديال، وقع 32 فريقا في ثماني مجموعات كل منها مكونة من أربعة فرق. ويراعى الحرص على المباعدة بين الفرق التي تنتمي لقارة واحدة - ما عدا أوروبا بحد أقصى اثنتين في المجموعة الواحدة.

وتأتي البرازيل، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا على رأس قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بهذه النسخة من كأس العالم.

BBC في قطر لا يتوفر الكحول عادة للشراء إلا في البارات بالفنادق الراقية

ما الذي يمكن أن يتوقعه مشجعو مباريات كأس العالم في قطر؟

تعدّ قطر، التي يناهز تعداد سكانها 2.9 مليون نسمة، إحدى أكثر دول العالم ثراء نظرًا لوفرة صادراتها من النفط والغاز.

وأنشأت قطر سبعة استادات لهذا المونديال، فضلًا عن مدينة جديدة كاملة خصصت لإقامة المباراة النهائية.

كما أنشأت قطر أكثر من 100 فندق جديد، ومحطات أنفاق، كما أقامت طرقا جديدة.

وتقدّر اللجنة المنظمة للمونديال أعداد الذين سيحضرون المباريات بنحو 1.5 مليون شخص.

وتُعدّ قطر دولة مسلمة محافِظة. وفي هذا الصدد، تصدر تحذيرات للمشجعين بضرورة مراعاة سلوكياتهم.

وتُفرَض قيود شديدة على شُرب المواد الكحولية التي يتعذّر شراؤها إلا من بارات عادة ما توجد في الفنادق الفارهة حيث يصل ثمن القدح من البيرة على سبيل المثال إلى 13 دولارا.

لكن المنظمين يقولون إن الكحول يمكن أن يباع في مناطق مخصصة للمشجعين.

ما هو وضع المثليين في قطر؟

يجرّم القانون القطري المثلية الجنسية في البلاد. وتطالب مجموعات ممثلة لمشجعي كرة القدم من المثليين حكومات بلادها بالعمل على "ضمان أمنهم"، فيما أعلن عدد من مشجعي منتخب ويلز عن مقاطعة المونديال في أعقاب تأهل الفريق.

وردّ منظمو كأس العالم بالقول إن "الجميع محلّ ترحيب"، ولكن قطر لن تتراخى على صعيد قوانينها إزاء المثلية الجنسية.