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ميونخ (ألمانيا): سيكون السويدي أرمان دوبلانتيس، البطل الأولمبي والعالمي في القفز بالزانة، من أبرز الوجوه المشاركة في بطولة أوروبا لألعاب القوى التي تنطلق الاثنين وتستمر حتى الاحد في ميونيخ، الى جانب النروجي كارستن فارهولم والبطل الأولمبي في سباق 100 م الايطالي مارسيل جاكوبس.

وتنضوي النسخة الخامسة والعشرون من هذه البطولة ضمن النسخة الثانية من دورة الألعاب الأوروبية المقامة في ميونيخ بين 11 و21 آب/أغسطس والتي تضم رياضات أخرى مثل كرة الطائرة الشاطئية، الجمباز، كرة الطاولة وغيرها...

ويشارك 1540 لاعبًا ولاعبة من 47 بلدًا في 50 منافسة في ألعاب القوى، بينهم 31 بطلا من النخسة الاخيرة في برلين 2018، بمن فيهم الكرواتية ساندرا بيركوفيتش الذي تبحث عن لقب سادس تواليًا قياسيًا في رمي القرص.

كما سيشارك في ميونيخ الابطال الاوروبيون العشرة جميعًا الذين حققوا الذهب في بطولة العالم الاخيرة الشهر الفائت في مدينة يوجين الاميركية، بعد أن ألغيت البطولة القارية التي كانت مقررة في باريس 2020 بسب جائحة فيروس كورونا.

ستكون العيون شاخصة على دوبلانتيس الذي يصل الى ألمانيا بعد أن حقق رقمًا عالميًا قياسيًا في يوجين في طريقه الى اللقب العالمي (6.21 م).

وبالاضافة الى سعيه للقب أوروبي أول، سيضع ابن الـ22 عامًا نصب عينيه تحطيم الرقم القياسي في البطولة الاوروبية المسجل باسم بأسطورة الاتحاد السوفياتي وأوكرانيا السابق سيرغي بوبكا (6.05 م). ولا يبدو الامر مستحيلا على السويدي بعد أن حطم رقمه القياسي ثلاث مرات هذا العام فقط.

كان النروجي جايكوب إينغبريغتسن أحد نجوم دورة برلين 2018 عندما حقق ثنائية 1500 م و5000 م.

بعد أن حل ثانيًا في المسافة الاقصر في يوجين خلف البريطاني جايك وايتمان، سيسعى إينغبريغتسن خلف الثنائية ذاتها في ميونيخ كون البريطاني سيشارك في 800 م.

مخاوف بشأن الجهوزية

قدّم فارهولم أحد أعظم العروض على المضمار الأولمبي في التاريخ عندما حطم الرقم القياسي العالمي الذي صمد 29 عامًا ليفوز بسباق 400 م حواجز في أولمبياد طوكيو العام الماضي بزمن قدره 45.94 ثانية.

لكن العداء البالغ 26 عامًا تعرض لإصابة في العضلات الخلفية للفخذ في حزيران/يونيو. وعلى الرغم من وصوله إلى النهائي في بطولة العالم، اكتفى بالمركز السابع.

قال على هامش البطولة "سأقدّم كل ما لدي في بطولة أوروبا وأحقق أفضل توقيت ممكن. تمكنت من التدرّب من دون أي قلق منذ بطولة العالم، بينما قبلها، كان الأمر بمثابة سباق مع الوقت لأكون جاهزًا - أصابني بالتوتر - الآن تمكنت من إعداد نفسي بهدوء أكبر وهو شعور جيد جدًا".

أما جاكوبس، فقد عانى خيبة في يوجين بعد أن اضطر للانسحاب قبل نصف النهائي بسبب إصابة في الفخذ.

وأعرب مدربه باولو كاموسي عن ثقته بقدرة جاكوبس على المنافسة في سباقي 100 م وأربع مرات 100 م تتابع في ميونيخ "يركض بارتياح ويستمتع بذلك. التدريبات واعدة. نحن في ميونيخ لأنه بخير ويمكنه المنافسة".

كما أن هناك مخاوف بشأن جهوزية البريطانية دينا-آشر سميث، بطلة أوروبا في سباقي 100 م و200 م والتي غابت عن دورة ألعاب كومنولث في برمنغهام هذا الشهر بداعي الاصابة.

بعد أن حققت اللقب العالمي في الدوحة عام 2019 في سباق 200 م، حصدت البرونزية في يوجين في المسافة ذاتها فيما حلّت رابعة في 100 م، ومن المتوقع أن تواجه منافسة قوية من السويسرية موجينغا كامبوندجي ومواطنتها داريل نيتا.