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ميونخ (ألمانيا): احتفظ بطل العالم السويدي أرمان دوبلانتيس بلقب القفز بالزانة بعد فوزه بذهبية بطولة أوروبا لألعاب القوى برقم قياسي قاري في ميونيخ السبت.

وقفز دوبلانتيس الذي وصل الى ألمانيا بعد أن حقق في مدينة يوجين الاميركية الشهر الفائت لقب بطولة العالم برقم قياسي تاريخي (6.21 م)، ارتفاع 6.06 م محققًا رقمًا قياسيًا في بطولة أوروبا ليتفوق بفارق سنتمترًا على الرقم السابق المسجل باسم السوفياتي-الأوكراني سيرغي بوبكا.

وحلّ الالماني بو كاندا ليتا باهيري ثانيًا (5.85 م) والنروجي بال هاوغن ثالثًا (5.75 م).

وصل دوبلانتيس إلى البطولة القارية بعد سلسلة من 18 انتصارًا متتاليًا في البطولات والمسابقات التي شارك فيها وغرّد مرة جديدة خارج السرب في ظروف باردة ورطبة على الملعب الأولمبي.

وتجاوز السويدي،المولود في الولايات المتحدة، ارتفاع 5.75 م كما فعل بطل أوروبا ثلاث مرات وبطل أولمبياد لندن 2012 الفرنسي رونو رينو لافيلني.

غير أن الفرنسي فشل ثلاث مرات في تجاوز ارتفاع 5.85 م، فيما حلّق دوبلانتيس لينجح في تجاوز توالياً ارتفاع 5.90 و5.95 م.

ومع خروج ليتا باهيري من دائرة المنافسة في هذه المرحلة، رفع دوبلانتيس الارتفاع الى 6.06 م لينجح في تحطيم الرقم الاوروبي السابق.