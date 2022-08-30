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باريس : أعلن المهاجم الدولي التركي ميفلوت إردينتش لاعب سوشو وباريس سان جرمان الفرنسيين السابق الثلاثاء اعتزاله كرة القدم.

وكتب ابن الـ 35 عاماً عبر صفحته على موقع تويتر "في الوقت الذي كتبت فيه هذه الرسالة، كنت حزيناً ولكن أيضاً سعيداً وفخوراً جداً بكل سطر"، مرفقاً منشوره بصورة له بقميص باريس سان جرمان (2009 2012).

وانتقل اللاعب الفرنسي التركي الذي تدرج في سوشو ولعب في صفوفه محترفاً خلال 4 مواسم، إلى نادي العاصمة الباريسية في عام 2009. خاض 110 مباريات وسجل 30 هدفاً. وفاز بكأس فرنسا مرتين عامي 2007 مع سوشو و2010 مع سان جرمان.

لاحقاً تنقل بين عدة أندية في "ليغ1" مع رين (2012 2013) وسانت إتيان (2013 2015) وغانغان (2016) ومتز (2016 2017)، قبل أن يخوض هذا الصيف رهانه الأخير مع فريق راسينغ بوزنسون من الدرجة الرابعة.