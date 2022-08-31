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لندن: مُني تشلسي بالخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بسقوطه أمام مضيفه ساوثمبتون 2-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة.

وهذه الهزيمة الثانية لفريق المدرب الالماني توماس توخل بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد قبل مرحلتين، قبل أن يعود الى سكة الانتصارات على حساب ليستر سيتي الاسبوع الماضي (2-1).

وتجمد رصيد تشلسي عند 7 نقاط في المركز الثامن بفارق الاهداف عن ساوثمبتون السابع الذي حقق فوزه الثاني.

قال توخل بعد الخسارة "بدأنا بشكل جيد وكنا حاضرين وبعد ذلك بدأت الصعوبات. لم يكن هناك استمرارية. سجلنا هدفًا ولكن بعد ذلك لا استطيع ان أجد الايجابات لما حصل".

وكان النادي اللندني تقدم عبر رحيم سترلينغ بعد تشتيت خاطئ من الدفاع لتمريرة مايسون ماونت، فاستلمها الوافد من مانشستر سيتي هذا الصيف وسجل من مسافة قريبة هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم (23).

أهدر تشلسي بعدها العديد من الفرص وهو مشهد تكرر كثيرًا في الموسمين الاخيرين مع استمرار البحث عن مهاجم فتاك بعد فشل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد الى إنتر الايطالي معارًا وعودة الالماني تيمو فيرنر الى لايبزيغ.

وعادل فريق "القديسين" بهدف رائع للبلجيكي روميو لافيا الذي سدد كرة صاروخية على الطائر من مشارف المنطقة الى يسار الحارس السنغالي إدوار مندي (28).

وجاء الهدف الثاني لأصحاب الارض قبل الاستراحة بتمريرة عرضية من الفرنسي رومان بيرو الى آدم أرمسترونغ المتواجد أمام المرمى وسط غياب الرقابة الدفاعية تابعها في الشباك (45+1).

وشارك المغربي حكيم زياش للمرة الاولى أساسيًا مع الـ"بلوز" هذا الموسم.

وفي أبرز النتائج الاخرى، فاز فولهام 2-1 على ضيفه برايتون وتعادل كريستال بالاس 1-1 على أرضه مع برنتفورد، فيما يستمر بحث ايفرتون عن فوز أول بعد تعادله بالنتيجة ذاتها مع مضيفه ليدز يونايتد.