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لندن: أعاد تشلسي الهداف الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ الى الدوري الإنكليزي لكرة القدم بالحصول على خدماته من برشلونة الإسباني قبيل اقفال باب الانتقالات الصيفية وذلك بعقد لمدة عامين، رافعاً بذلك حجم انفاقه هذا الصيف الى 240 مليون جنيه استرليني.

وأفادت التقارير أن صفقة ضم الغابوني البالغ 33 عاماً كلفت النادي اللندني وإدارته الأميركية الجديدة 10.3 مليون جنيه استرليني، ليصبح بذلك التعاقد الثامن للفريق هذا الصيف بعدما ضم أيضاً الخميس لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن تشلسي عن التعاقد مع أوباميانغ الذي يعود الى الدوري الممتاز بعد أشهر معدودة على تركه الجار اللدود أرسنال للانضمام الى برشلونة، بعد اقفال باب الانتقالات الصيفية في إنكلترا عند الساعة العاشرة من مساء الخميس بتوقيت غرينيتش.

ويأمل تشلسي أن تؤدي إعادة لم الشمل بين أوباميانغ والمدرب الألماني توماس توخل الذي أشرف على الغابوني في بوروسيا دورتموند، الى تعزيز القدرة الهجومية للفريق بعد عودة كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر الى فريقيهما السابقين إنتر الإيطالي ولايبزيغ على التوالي.

ونقل موقع النادي اللندني عن أوباميانغ قوله "أنا سعيد حقاً. إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الفريق وأتطلع بفارغ الصبر للبدء. لدي عمل عالق في الدوري الممتاز (في إشارة الى رحيله عن أرسنال بسبب توتر علاقته بالمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا) وبالتالي من الجيد العودة وأنا متحمس جداً".

أما الرئيس الأميركي الجديد لتشلسي توم بوهلي، فقال "بيار-إيميريك من مهاجمي النخبة ويتمتع بسجل حافل في الدوري الإنكليزي الممتاز ووصوله يقوي فريقنا ويمنحنا خيارات هجومية جديدة"، مضيفاً "نحن سعداء لوجود بيار-إيميريك معنا في هذه الحقبة الجديدة في تشلسي، ونتطلع حقاً للعمل معه".

أوباميانغ الى برشلونة

وانضم أوباميانغ الى برشلونة في كانون الثاني/يناير الماضي وسجل له 13 هدفاً في 24 مباراة، لكن الوضع المالي الصعب في النادي الكاتالوني الغارق في ديونه، دفع به الى التخلي عنه لاسيما بعدما أنفق 45 مليون يورو لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني.

واستناداً الى خبرته في الدوري الممتاز الذي توج هدافاً له موسم 2018-2019، من المفترض ألا يواجه أوباميانغ صعوبة في التأقلم مع تشلسي الذي أعلن في وقت متأخر الخميس عن ضم زكريا من يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد نهائياً مع ابن الـ25 عاماً.

ويأتي انتقال السويسري الى النادي اللندني بعد أشهر معدودة على التحاقه بيوفنتوس قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في كانون الثاني/يناير بعقد لأربعة أعوام ونصف العام.

ومتأثراً بالإصابة، اكتفى زكريا بخوض 9 مباريات الموسم الماضي في الدوري الإيطالي و13 بالمجمل بقميص "بيانكونيري".

ولحق أوباميانغ وزكريا بالوافدين الجدد الآخرين الى تشلسي هذا الصيف وهم رحيم سترلينغ (من مانشستر سيتي مقابل قرابة 56 مليون يورو)، الإسباني مارك كوكوريا (من برايتون مقابل 65 مليون يورو)، السنغالي خاليدو كوليبالي (من نابولي الإيطالي مقابل 38 مليون يورو)، كارني شوكويميكا (من أستون فيلا مقابل 18 مليون يورو)، الفرنسي ويسلي فوفانا (من ليستر مقابل قرابة 81 مليون يورو) والحارس الأميركي غابريال سلونينا (من شيكاغو مقابل قرابة 9 مليون يورو).

ويمر تشلسي بفترة صعبة في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز، إذ خسر اثنين من مبارياته الخمس الأولى وتعادل في واحدة.