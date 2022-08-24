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لندن: أعلن نادي وست هام الانكليزي تعاقده مع الظهير الأيسر الإيطالي إيمرسون بالمييري من تشلسي بعقد لمدة أربع سنوات.

وجاء في بيان للنادي اللندني "انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى (هامرز) بعقد مدته أربع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي مقابل قيمة غير معلن عنها قادمًا من تشلسي".

وأشارت تقارير الى أن الصفقة بلغت 15 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار).

عانى اللاعب المولود في البرازيل والذي وصل الى ايطاليا في العام 2014 وحصل على الجنسية، لفرض نفسه خلال خمس سنوات أمضاها في تشلسي بعد وصوله من روما في 2018 عقب ثلاث سنوات في العاصمة الايطالية، ولعب الموسم الماضي على سبيل الاعارة مع ليون الفرنسي.

نقل وست هام عنه في بيان "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. إنه تحد كبير بالنسبة لي، إنه فريق كبير، لذلك أنا سعيد جدًا لوجودي هنا وأنا مستعد" لهذه التجربة.

خاض إيمرسون 27 مباراة دولية وحقق مع إيطاليا العام الفائت لقب كأس أوروبا على حساب إنكلترا في النهائي.

وبات الصفقة السابعة هذا الصيف لفريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز الذي يعاني من أسوأ بداية له في الدوري منذ 51 عامًا بعد خسارته مبارياته الثلاث الاولى ويقبع في ذيل الترتيب.