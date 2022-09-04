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باريس: تعاقد نادي العربي القطري لكرة القدم مع البرازيلي رافينيا لمدة عامين بعد فسخ عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك وفق ما أعلن فريقه الجديد.

ونشر العربي في صفحته على تويتر صوراً لرافينيا وهو يحمل قميصاً بالرقم 10، قائلاً "تم التوقيع رسمياً مع اللاعب البرازيلي رافينيا ألكانتارا قادماً من نادي باريس سان جيرمان لمدة موسمين".

وكان الشقيق الأصغر للاعب وسط ليفربول الإنكليزي تياغو ألكانتارا مرتبطاً بعقد مع سان جرمان حتى 2023 بعد قدومه اليه من برشلونة الإسباني في خريف 2020.

ويأتي التخلي عن خدمات رافينيا، ابن الـ29 عاماً الذي فضل الدفاع عن ألوان بلده الأصلي البرازيل عوضاً عن إسبانيا خلافاً لشقيقه تياغو، ضمن سياسة إدارة النادي الباريسي الساعية الى تخفيف عبء الرواتب ما دفعها الى إعارة لاعبين مثل الهولندي جورجينيو فينالدوم والإسباني أندر هيريرا والألماني يوليان دراكسلر ولافان كورزاوا والأرجنتيني لينادرو باريديس والسنغالي عبدو ديالو، وبيع مثل الألماني ثيلو كيهرر والحارس ألفونس أريولا والسنغالي إدريسا غي.

وما زال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي لم يلتحق حتى بزملائه والمتواجد حالياً في فلوريدا، اللاعب الوحيد الذي يسعى سان جرمان للتخلص منه لكنه لم ينجح بذلك حتى الآن.