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الدوحة: ألحق الدحيل الخسارة الأولى بالعربي في الدوري القطري لكرة القدم بعدما فاز عليه 3-صفر الأربعاء، صمن منافسات المرحلة الخامسة التي شهدت عودة الغرافة بالتعادل في وقت قاتل أمام الأهلي 3-3.

واحتفظ فريق المدرب يونس علي رغم الخسارة بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة جناها من أربع انتصارات توالياً في المراحل السابقة، فيما رفع الدحيل رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق نقطة عن الوكرة الثاني.

وساهم التأخر المبكر في إثقال كاهل العربي حيث سجل المدافع عبد الله السليطي الهدف الأول للدحيل بالخطأ في مرماه (9)، فظل فريقه يلهث وراء التعادل طيلة الشوط الذي كان فيه فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو الأخطر من خلال مرتدات مباغتة.

وضاعف الكوري نام تاي-هي النتيجة بعدما استثمر عرضية سلطان البريك المتقنة (53)، قبل أن يختتم الكيني مايكل أولونغا الثلاثية من خلال ركلة جزاء بعد لمس عبد الله معرفي الكرة بيده (75).

وفي مباراة ثانية، رفض الغرافة الاستسلام وعاد من بعيد في الدقائق الخمس الأخيرة بعدما كان متأخراً 1-3، ليخطف نقطة التعادل من الأهلي 3-3.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى النقطة الثامنة في المركزين الرابع والخامس توالياً.

وفرض الغرافة أفضلية كبيرة وكان البادئ بالتسجيل عبر سيف الدين فضل الله (24)، بيد أن نقصاً عددياً أصاب صفوفه عقب طرد الأوزبكي إسلوم توختاخوجاييف إثر عرقلته للأردني يزن النعيمات المنفرد بالمرمى (36).

واستثمر الأهلي النقص ليقلب النتيجة في غضون أقل من أربع دقائق، حيث سجل هدف التعادل من خلال الكرة الثانبة التي نفذها الجزائري سفيان هني ووصلت لعلي قادري ليضعها في الشباك (37)، قبل أن يسجل هني الهدف الثاني بعدما تجاوز أكثر من لاعب وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس قاسم برهان (40).

وواصل العميد النجاعة الهجومية وأضاف هدفاً ثالثاً عبر الإيراني حسين كنعاني من كرة ثابتة (63). بيد أن الغرافة انتفض في الدقائق الأخيرة حيث قلص الجزائري إسحاق بلفضيل النتيجة برأسية (85)، قبل أن تتضاعف متاعب الأهلي بطرد الإيراني شجاع خليل زاده (87).

وفي الدقيقة الأخيرة، كسب الغرافة ركلة جزاء طرد على إثرها محمد عبد الله، ونفذها الجزائري الآخر ياسين إبراهيمي بنجاح مجنباً فريقه خسارة وشيكة.

وقال المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش مدرب الأهلي "نشعر بالحزن على النتيجة التي آلت إليها المباراة، كنا نستحق الفوز بعدما كنا الأفضل وتقدمنا بفارق بهدفين حتى الدقائق الخمس الأخيرة، أعتقد أن فريقي خسر نقطتين".

وأضاف "لم أعتد التعليق على التحكيم، من الأجدى التركيز على عملي من أجل أن نصحح الأخطاء التي حرمتنا من ثلاث نقاط كي نحقق الفوز في المباراة المقبلة ونبقى طرفا في المنافسة".