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الدوحة: تابع العربي سلسلة انتصاراته بفوزه على مضيفه الشمال 1-صفر على ملعب الثمامة الأربعاء ليعتلي الصدارة بالعلامة الكاملة، وذلك في ختام منافسات المرحلة الرابعة من الدوري القطري لكرة القدم.

ويدين العربي بالفوز إلى لاعبه التونسي يوسف المساكني الذي سجل هدف النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وهو الفوز الرابع توالياً للعربي باشراف مدربه يونس علي ليرفع رصيده إلى النقطة 12 محققاً العلامة الكاملة بعد الانتصارات التي حققها على كل من قطر، الريان والمرخية، ليستعيد صدارة الترتيب التي فقدها موقتاً الإثنين لصالح الوكرة الفائز على قطر بثلاثية نظيفة، فيما تجمد رصيد الشمال الذي مُني بخسارته الثانية عند 6 نقاط في المركز السادس.

في الشوط الأوّل، تحصل العربي على الفرصة الأولى بعد تمريرة من الوافد الجديد الدولي السوري عمر السومة عند حافة منطقة الجزاء إلى ابراهيم ناصر الذي سدد بجانب القائم الأيمن (24).

وعاد حكم اللقاء إلى حكم الفيديو المساعد الـ "في آيه آر" لاحتساب ركلة جزاء بعد خطأ من المدافع فهد وعد على السومة داخل منطقة الجزاء، نفذها المساكني بنجاح في شباك الحارس الغيني باباكار سيك (56)، في ثالث أهداف التونسي هذا الموسم.

وتدخل "في آيه آر" مرة جديدة ليحتسب الحكم ركلة جزاء ضد العربي بعدما ضرب مدافعه الاسباني مارك مونييسا مارتينيس بكوعه المغربي ياسين بامو، انبرى لها الاخير بنفسه صدها ببراعة المتألق الحارس محمود ابراهيم أبو ندى لتعود ويتابعها بامو رأسية فوق المرمى (72).

وكاد الشمال يدرك التعادل بعد عرضية داخل المنطقة تابعها البديل سالمين عتيق الرميحي الخالي من الرقابة تسديدة على الطاير فوق المرمى (82).

وفي مباراة ثانية، حقق أم صلال فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه السيلية 1-صفر على ملعب الجنوب.

سجل الهدف الوحيد البرتغالي جواو كارلوس تيكسيرا في الدقيقة 42.

ورفع أم صلال رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد السيلية وصيف القاع والذي تعرض لهزيمته الثالثة عند 3 نقاط.

استهل ام صلال الشوط الأوّل بفرصة خطيرة بعد 8 دقائق من صافرة البداية، اثر رأسية قوية من عبدالله خفيفي اصطدمت بالقائم، قبل أن يفتتح التسجيل من هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى تيكسيرا سددها بقدمه اليسرى صاروخية من خارج المنطقة في الشباك (42).

وكاد ام صلال بعد دقيقتين يضاعف النتيجة من ركلة جزاء، إلاّ ان حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" ألأغى الركلة لعدم تعمد أحمد المنهالي اسقاط عبد الرحمن فايز داخل المنطقة.

سيطر السيلية على بداية الشوط الثاني مقابل اعتماد ام صلال على الهجمات المرتدة، وكاد يخطف هدف التعادل إلاّ أن الحارس تصدى لتسديدة السويدي سيرجيو كارلوس (63)، قبل أن يهدر فرصة أخرى في الوقت القاتل من كرة وصلت إلى بلال السعيداني المنفرد داخل المنطقة سددها بجوار القائم (90+2).