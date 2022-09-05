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إيلاف من الرباط: أسفرت نتائج أول دورة من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم للموسم 2022 - 2023، عن اكتفاء الوداد الرياضي، بطل الموسم الماضي، بتعادل خارج الميدان أمام الفتح الرباطي بهدف لمثله، وتعادل الرجاء البيضاوي أمام ضيفه أولمبيك آسفي بهدفين لمثلهما.

وأعطت أولى مواجهات الدورة الأولى مؤشرات على موسم كروي حارق، ينتظر أن تشتد فيه المنافسة بين عدة فرق، أبرزها الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي والجيش الملكي والفتح الرياضي.

وأعطى الحضور الجماهيري للمواجهات الكروية التي جرت لحساب أول دورات بطولة هذا الموسم نكهة خاصة، خصوصا تلك التي جمعت بين الفتح الرياضي الرباطي والوداد البيضاوي، وبين المغرب الفاسي والمغرب التطواني.

وانطلقت مباريات الدورة الأولى الخميس الماضي بلقاء جمع بين نهضة بركان وضيفه حسنية أغادير، أسفر عن فوز الفريق الضيف بهدف نظيف؛ فيما أسفرت مواجهات يوم الجمعة عن تعادل الفتح الرياضي الرباطي وضيفه الوداد الرياضي البيضاوي بهدف لمثله، وانتصار الجيش الملكي في ضيافة مولودية وجدة بهدف نظيف، وفوز الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه الاتحاد الرياضي التوركي بهدف نظيف. وفي مواجهتي السبت، انهزم اتحاد طنجة أمام ضيفه شباب السوالم الرياضي بهدف نظيف على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، فيما انتهت مواجهة المغرب الفاسي وضيفه المغرب التطواني على إيقاع التعادل الأبيض.

واختمت الجولة الأحد بإجراء مواجهتين أسفرتا عن هزيمة أولمبيك خريبكة أمام شباب المحمدية بهدف نظيف، وتعادل الرجاء البيضاوي أمام أولمبيك آسفي بهدفين لمثلهما.

كما انطلق الموسم الكروي على إيقاع عدد من المستجدات، همت بشكل خاص، حركية اللاعبين والمدربين، مع تسجيل ملاحظين تتعلقان، أولا بتوقيع عدد من اللاعبين الجزائريين للفرق المغربية، على رأسها الرجاء الرياضي، وثانيا، انتداب عدد من المدربين التونسيين لقيادة عدد من فرق البطولة الاحترافية المغربية في قسمها الأول، نذكر منها المغرب الفاسي (عبد الحي بنسلطان) والرجاء الرياضي (فوزي البنزرتي) والدفاع الحسني الجديدي (لسعد الشابي) وأولمبيك خريبكة (لسعد دريدي)، في وقت ترك المدرب الكونغولي فلوران إيبينغي مكانه للمدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة.



