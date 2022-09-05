قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لندن: وقّع الظهير الايمن الدولي ريس جيمس على عقد جديد مع تشلسي لمدة ستة أعوام سيبقيه في ملعب ستامفورد بريدج حتى 2028، وفق ما أعلن النادي اللندني الاثنين.

شارك جيمس (22 عامًا) في 128 مباراة مع تشلسي منذ أن تخرّج من أكاديمية النادي في 2018.

قال في حديث مع الموقع الرسمي للبلوز "السعادة تغمرني بعد أن جددت عقدي وأنا ممتن جدًا للجماهير، للمالكين الجدد وكل شخص في النادي. أتوق لأرى ما يحمله المستقبل وأنا متأكد أننا سنحظى بفرص للفوز بالعديد من الالقاب".

وتابع "نشأت مشجعًا لهذا الفريق وأنا هنا منذ أن كنت في السادسة من عمري. وقعّت على عقد جديد لأن هذا هو النادي الذي أريد أن أكون فيه".