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مدريد: سجل المهاجم البديل الفرنسي انطوان غريزمان هدف الفوز لفريقه أتلتيكو مدريد الاسباني على ضيفه بورتو البرتغالي المنقوص عددياً بنتيجة 2 1، في مباراة جنونية شهدت تسجيل الاهداف الثلاثة في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت بدل الضائع، في مستهل منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشكّل طرد مهاجم بورتو الإيراني مهدي طارمي اثر نيله البطاقة الصفراء الثانية بعدما ادعى سقوطه داخل منطقة الجزاء (81)، منعطف اللقاء.

وكعادته كان غريزمان المعار من برشلونة للموسم الثاني توالياً والذي يعاني مدربه دييغو سيميوني لاشراكه على خلفية عدم دفع جزاء تفعيل بند انتقاله الفوري (دخل في الدقيقة 60 بدلاً من ساوول نيغيس)، على الموعد فسجل هدف الفوز بضربة رأسية خدعت الحارس ديوغو كوستا في الدقيقة 90+11.

افتتاح التسجيل

وكان نادي العاصمة افتتح التسجيل في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عبر مدافعه البديل ماريو هيرموسو (حلّ بدلاً من المهاجم ألفارو موراتا)، قبل أن يتسبب بعد خمسة دقائق بركلة جزاء اثر لمسه الكرة داخل المنطقة نفذها بنجاح ماتيوس أوريبي برغم أن الكرة لمست يد الحارس السلوفيني يان أوبلاك (90+6).

ويمر أتلتيكو ببداية موسم متواضعة، اذ حقق فوزين مقابل تعادل أمام ريال سوسييداد 1 1 وخسارة على أرضه أمام فياريال صفر 2 في "لا ليغا".

ولم يكن النجاح حليف "كولتشونيروس" في المسابقة القارية الأم اذ خرج من ربع النهائي الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي الانكليزي، وقبلها من دور المجموعات في المواسم الأربعة.

ولم تكن حال بورتو الذي بلغ ربع نهائي عام 2021، أفضل، اذ خرج بدوره في الموسم الماضي من دور المجموعات بحلوله ثالثاً في مجموعته، ليتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"التي خرج منها في ثمن النهائي.

ولم يجرِ سيميوني أي تعديلات جذرية على تشكيلته، مع بقاء الحارس أوبلاك بين الخشبات الثلاث عقب شكوك حول لياقته، والفرنسي توما ليمار ومواطنه غريزمان على مقاعد البدلاء، فيما دفع بالمهاجمين ألفارو موراتا والبرتغالي جواو فيليكس الذي عاد واخرجه ليحل بدلاً منه الأرجنتيني أنخل كوريا (71).

برغم استحواذه على الكرة، فشل نادي العاصمة في افتتاح التسجيل في الشوط الأوّل على الرغم من حصول فيليكس على عدة فرص لا انه اصطدم بعناد المدافع المخضرم مواطنه بيبي، في حين سدد بورتو للمرة الاولى بعد 13 دقيقة من صافرة البداية مع كرة من أوتافيو من 20 متراً مرت قوف المرمى.

إلغاء هدف

اعتقد أتلتيكو انه افتتح التسجيل بفضل كوكي، إلا ان الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على البديل الأرجنتيني رودريغو دي بول (50) لحظة وصول الكرة إليه على الرواق الأيمن قبل تمريرها.

وترجم أتلتيكو تفوقه العددي في الدقائق الأخيرة بعد طرد مهاجم بورتو طارمي (81)، قبل أن تشهد الدقائق العشر الأخيرة جنوناً كروياً أسفر عن ثلاثة أهداف.

وضمن المجموعة ذاتها، فاز كلوب بروج البلجيكي على ضيفه باير ليفركوزن الالماني 1 صفر، سجله العاجي أباكار سيلا (42).