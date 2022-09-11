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الرياض: أعلن مدرب المنتخب السعودية لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار الأحد عن قائمة الأخضر للمشاركة في المعسكر الإعدادي في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 الى 27 أيلول/سبتمبر الحالي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من استعداداته لنهائيات كأس العالم في قطر.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين على ملعب "نويفا كومدومينا" في مدينة مورسيا ضد الإكوادور في 23 الحالي، والولايات المتحدة في 27 منه.

المجموعة الثالثة

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما جاءت الاكوادور في المجموعة الاولى الى جانب قطر المضيفة وهولندا والسنغال، والولايات المتحدة في المجموعة الثانية الى جانب إنكلترا وايران وويلز.

وخلت القائمة من حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف رغم المطالبات الجماهيرية بعودته لاسيما بعد تألقه رفقة فريقه في مباراة كأس سوبر لوسيل حين قاده الجمعة الى الفوز على الزمالك المصري بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيحية.

وهنا لائحة الـ26 لاعبا: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.