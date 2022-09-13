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الرياض: يسعى الشباب المتصدر ووصيفه الهلال حامل اللقب للمضي بالعلامة الكاملة عندما يحلّ الأوّل ضيفاً على الوافد حديثاً العدالة الأربعاء، ويستضيف الثاني الوحدة الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري السعودية لكرة القدم.

في المباراة الاولى على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدرك العدالة الذي يملك في جعبته نقطة يتيمة من تعادل وهزيمتين، صعوبة مهمته أمام ضيفه الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات.

يسير الشباب، رابع الموسم الماضي، بخطى ثابتة في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه ويطمح في تحقيق فوزه الرابع توالياً والمحافظة على الصدارة بالعلامة الكاملة والابتعاد عن ملاحقه المباشر الهلال.

قال الاسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب "لا زلنا في بداية المشوار، وما زال الفريق يحتاج لعمل كبير وتطوير الأداء، رغم انتصاراتنا".

ويضم الشباب نخبة من الأسماء المميزة أمثال حسان تمبكتي ومتعب الحربي والغابوبي آرون بوبيندزا والأرجنتيني كريستيان غوانكا والبرازيلي كارلوس جونيور والاسباني سانتي مينا.

في الثانية، يواجه الهلال الثاني مع 9 نقاط ضيفه الوحدة الحادي عشر مع 3 نقاط من فوز وهزيمتين.

ويأمل الهلال، المنتشي بفوزه بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري، مواصلة انتصاراته ومتابعة ضغوطاته على الشباب في ظل المنافسة المحتدمة على القمة هذا الموسم.

ويمتلك الهلال في صفوفه أسماء مميزة على غرار سالم الدوسري وسعود عبدالحميد وناصر الدوسري والمالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو والبيروفي أندري كاريو والكولومبي غوستافو كويار.

أما الوحدة، فيقدّم نتائج متباينة اذ بعد خسارتيه أمام الشباب والرائد، حقق باكورة انتصاراته في المرحلة الماضية أمام أبها 1-صفر.

ويطمح النصر في العودة بالنقاط الثلاث عندما يلاقي الباطن على ملعب الأخير الخميس، في مباراة ترجح خلالها كفة الضيف على الورق عطفاً على الظروف الصعبة التي يعاني منها السماوي منذ بداية الموسم.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما يقبع الباطن في قاع الترتيب من دون نقاط بعدما تلقى 3 هزائم توالياً.

أزمة

ويعاني الباطن من أزمة على مستوى النتائج بسبب عدم قدرته على تسجيل لاعبين جدد خلال نافذة الانتقالات الصيفية، ما دفعه للاعتماد على مجموعة من العناصر الشابة إضافة إلى أجنبيين اثنين هما الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا والمدافع البرازيلي ماوريسيو أنتونيو.

ومع أن النصر مازال بعيداً عن مستواه المعروف، إلا أنه حقق الأهم في مباراته الماضية عندما تجاوز بصعوبة ضمك 2-1، ويسعى لاستغلال تخبط مضيفه لتحقيق فوزه الثالث.

قال الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر "كان يتوجب علينا النهوض بعد الخسارة الماضية، وهذا ما فعلناه، لا يزال الطريق طويلاً ولكننا نحاول تحسين المستوى كل مباراة".

وأكد غارسيا عقب فوزه على ضمك "نبني فريقاً للمستقبل، ومن الطبيعي أن نمر بمراحل صعبة".

وأضاف غارسيا "النصر سيكون أقوى بعودة تاليسكا وبيتي وماشاريبوف وسلطان الغنام".

وتبدو حظوظ الاتحاد الثالث وافرة للفوز على ضيفه الخليج عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الخميس.

ويمتلك الاتحاد الثالث 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين لم يحصد الخليج الرابع عشر والساعي لفوزه الأوّل هذا الموسم سوى نقطة من تعادل وهزيمتين.

ونجح الاتحاد في تجاوز تعثره بالتعادل أمام الاتفاق، باقتناصه فوزاً ثميناً على الرائد 1-صفر في المرحلة الماضية، ويتطلع إلى تدوين فوزه الثالث وملاحقة المتصدر ووصيفه.

ويفتقد الاتحاد لجهود مدافعه أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي بداعي الإصابة، لكنه سيكون قادراً على الاعتماد على حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنه رومارينيو والمصريين أحمد حجازي وطارق حامد والمغربي عبدالرزاق حمدالله والأنغولي هيلدر كوستا.

ورغم التعاقدات الضخمة التي أبرمها الخليج، إلاّ أنه لم يحقق أي فوز وتعادل سلباً في مباراته الأخيرة أمام العدالة.

ويبرز في الخليج، مدافعه الجزائري جمال بلعمري والغابوني أندريه بوكو والبرازيلي موراتو والكولومبي براين رياسكوس.

وبدوره، يسعى الطائي وضيفه الفتح إلى تجاوز خسارتيهما في الجولة الماضية، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل.

نتائج وترتيب

الرياض: في ما يأتي برنامج المرحلة 4 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

الأربعاء 14 أيلول/سبتمبر

(15:55) الطائي - الفتح

(18:00) العدالة - الشباب

الخميس 15 أيلول/سبتمبر

(15:40) الباطن - النصر

(18:00) الاتفاق - الرائد

الاتحاد - الخليج

الجمعة 16 أيلول/سبتمبر

(15:50) أبها - الفيحاء

التعاون - ضمك

(18:00) الهلال - الوحدة