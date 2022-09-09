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الرياض: قاد المدافع المصري أحمد حجازي فريقه الاتحاد إلى فوز صعب على مضيفه الرائد بهدف نظيف سجله في الدقيقة 66 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط، بينما بقي الرائد على رصيده السابق 3 نقاط.

واندفع الاتحاد للهجوم مع بداية الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل لولا أن كرة البرازيلي رومارينيو دا سيلفا مرت إلى جانب القائم (8).

ونابت العارضة عن حارس الرائد عندما تصدت لكرة رومارينيو قبل أن تعود للبرازيلي إيغور كورنادو الذي صوبها قوية لكن الحارس الروماني سيلفيو لونغ تصدى لها ببراعة (13).

وفي الشوط الثاني ومن ركلة ركنية، تمكن الاتحاد من التسجيل عندما تابعها حجازي برأسه إلى يسار لونغ (66).

في المقابل، دوّن الاتفاق انتصاره الأول هذا الموسم بفوزه على ضيفه الباطن 3-صفر.

وانتظر الاتفاق حتى الشوط الثاني ليسجل أهدافه الثلاثة، بواسطة البرازيلي فيتينهو (66)، الفرنسي يوسف نياكاتي (88 من ركلة جزاء)، وتركي الظفيري (90+5 بالخطأ في مرماه).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الباطن من دون أي نقطة بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.