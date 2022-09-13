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روما: أقال نادي مونتسا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بنقطة يتيمة بعد ست مراحل، الثلاثاء مدربه جوفاني ستروبا وعيّن بدلاً منه رافايلي بالادينو مدرب فريق ما دون 19 عاماً.

وشكر مونتسا المملوك منذ عام 2018 من قبل رئيس الوزراء السابق ورئيس ميلان لأكثر من 30 عاماً (1986 2017) رجل الأعمال سيلفيو بيرلوسكوني، المدرب ستروبا (54 عاماً) في بيان نشره النادي اللومباردي عبر موقعه الالكتروني على "الرحلة الرائعة معاً، والتي بلغت ذروتها في تحقيق صعود تاريخي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

ويخوض مونتسا غمار الـ "سيري أ" للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في الصعود في أيار/مايو الماضي، وذلك بعد أربعة أعوام من شراء بيرلوسكوني للنادي.

وعلى الرغم من تعاقدات طموحة مع العديد من الإيطاليين أصحاب الخبرة (ماتيو بيسينا، ستيفانو سنسي، أليسيو كرانيو، أندريا رانوكيا، أندريا بيتانيا)، يعاني مونتسا لفرض نفسه اذ لم يحصد سوى نقطة يتيمة من تعادله أمام ليتشي 1 1 في المرحلة السادسة بعد خمس هزائم توالياً.

ويقبع مونتسا في قاع الترتيب مع أسوأ خط دفاع (14 هدفاً في مرماه) وهجوم (سجل 3 أهداف بالتساوي مع سمبدوريا)، وذلك قبل استضافته يوفنتوس في المرحلة السابعة.