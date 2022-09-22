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نيويورك: يواجه المدرب إيمي أودوكا الذي قاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى نهائي الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين في الموسم الماضي، عقوبة الإيقاف طوال موسم 2022 2023 على خلفية انتهاكات سلوك، حسب ما أفادت الخميس تقارير صحافية.

واشار موقعا "إي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" نقلاً عن مصادر من دون تسميتها أن المدرب النيجيري الأصل البالغ 45 عاماً كان على علاقة توافقية مع عضوة من موظفي سلتيكس منتهكاً إرشادات النادي وقواعد السلوك.

وذكرت "إي أس بي أن" أنه من المتوقع أن تصبح العقوبة، وهي من بين أقسى عقوبة على الإطلاق لمدرب في الدوري المحلي، رسمية في أقرب وقت الخميس.

ومع افتتاح المعسكرات التدريبية قريباً، من المرجح أن يتولى مساعد مدرب سلتيكس جو مازولا زمام الأمور الفنية كمدرب موقت خلال الموسم الجديد، حسب ما أضاف الموقع.

وتأتي العقوبة المحتملة للمدرب أودوكا عقب رحيل المدرب المساعد السابق ويل هاردي في حزيران/يونيو للاشراف على تدريب يوتاه جاز.

وتسلم أودوكا مهامه في سلتيكس العام الماضي بدلاً من براد ستيفنز بعد أن تمت ترقية الأخير إلى منصب رئيس عمليات كرة السلة في النادي عقب رحيل داني إينج.

وكلاعب، شارك أودوكا في الدوري المحلي خلال سبعة مواسم، منها مواسمه الأربعة الأخيرة مع سان أنتونيو سبيرز، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2011. كما شغل منصب مساعد المدرب مع أندية سبيرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس، ليعود ويشرف على سلتيكس في حزيران/يونيو 2021.