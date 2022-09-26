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سيدني: حقق المنتخب الأميركي للسيدات رقماً قياسياً بعدد النقاط المسجلة في بطولة العالم لكرة السلة، بفوزه الساحق على كوريا الجنوبية 145 69 ضمن الدور الأول الإثنين في سيدني الأسترالية.

وسجلت ثماني لاعبات أميركيات من أصل 12، عشر نقاط أو أكثر، فكانت برايانا جونز في الطليعة مع 24 نقطة و8 متابعات.

ويهيمن المنتخب الأميركي على هذه البطولة في السنوات الأخيرة، مع تتويجه خمس مرات في آخر ست نسخ، فيما يملك الرقم القياسي مع عشرة ألقاب مقابل 6 للاتحاد السوفياتي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة البرازيل الفائزة على ماليزيا 143 50 في نسخة 1990، فيما سجلت كوريا الجنوبية 136 نقطة في سلة كينيا عام 1994، فرنسا 131 نقطة في سلة تونس عام 2002 وبلغاريا 130 نقطة في سلة ماليزيا عام 1990.

وإلى الولايات المتحدة التي ضمنت سابقاً بلوغ ربع النهائي، تأهلت كل من فرنسا وبلجيكا والصين وكندا.