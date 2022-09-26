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الرياض: يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تحسين أدائه عندما يلاقي نظيره الأميركي الثلاثاء في مباراة دولية ودية على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الاسبانية، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم في قطر.

ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في مجموعة ثانية تضم منتخبات إنكلترا وويلز وإيران.

وكانت السعودية تعادلت مع الاكوادور سلباً الجمعة، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.

وسبق للمنتخبين السعودي والأمريكي أن تقابلا 6 مرات، منها مباراتان في كأس القارات و4 وديات، فاز الأخضر في مباراتين والمنتخب الأمريكي في ثلاث وتعادلا مرة واحدة.

مرحلة إعداد

ولم يقدم الأخضر في مباراته الماضية المستوى المأمول، رغم التعادل الذي ساهم فيه بشكل كبير الحارس المتألق محمد العويس، لكنه يأمل في أن يظهر بصورة مختلفة ويقدم الأداء المطلوب منه.

وأكد اللاعب سامي النجعي أن "المنتخب في مرحلة إعداد، ومع مرور الوقت وزيادة الانسجام بين المجموعة سيقدم اللاعبون الأفضل وتمثيل الوطن خير تمثيل في كأس العالم".

وقال "كلما اقتربت البطولة كلما حاول اللاعب تقديم كل ما لديه ليثبت للمدرب أنه قادر على تقديم الإضافة".

عدم كشف أوراقه

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة ياسر المسحل عقب التعادل مع الإكوادور، أن "المستوى الذي قدّمه الأخضر في مباراة الإكوادور أفضل من المستويات التي كان عليها في المعسكر السابق الذي أقيم في (حزيران) يونيو، خصوصاً وأنه واجه منتخباً قوياً حقق المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية وتعادل مع الأرجنتين خلال التصفيات".

وأضاف "لدينا مباراة أمام الولايات المتحدة، إضافة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، ونأمل في أن يستفيد منها اللاعبون، ويكونون في أفضل جاهزية لكأس العالم".

وأشار المسحل إلى أن المدرب الفرنسي للمنتخب هيرفيه رونار "حريص على عدم كشف أوراقه في المباريات الودية، وستكون مباريات شهر (تشرين الأول) أكتوبر بدون حضور جماهيري أو نقل تلفزيوني، وستكون جميعها في أبوظبي باستثناء المباراة الأخيرة أمام كرواتيا التي ستكون في الرياض، والمدرب سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين من أجل الوصول لأفضل توليفة ممكنة قبل خوض غمار منافسات كأس العالم".

تغييرات على التشكيلة

ومن المتوقع أن يجري رونار بعض التغييرات على تشكيلة المنتخب للوقوف بشكل أكبر على مستويات معظم اللاعبين خصوصاً وأن المباراة الماضية شهدت بعض الغيابات بداعي الإصابة أمثال القائد سلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي.

ويضم الأخضر مجموعة من الأسماء المميزة أمثال محمد العويس وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري.

في المقابل، يطمح المنتخب الأميركي إلى تجاوز خسارته امام اليابان، معوّلا على مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية أمثال مات تيرنر حارس مرمى أرسنال الإنكليزي ومدافع ميلان الإيطالي سرجينيو ديست ولاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني جيوفاني رينا ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ويستون ماكيني.