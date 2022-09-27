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باريس: اعتزل لاعب الوسط الدولي النيجيري جون أوبي ميكيل كرة القدم عن 35 عاماً، حسب ما أعلن الثلاثاء لاعب تشلسي الانكليزي السابق.

وقال أوبي ميكيل الذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في 89 مباراة دولية عبر صفحته على انستغرام في رسالة طويلة "هناك مقولة مفادها أن "كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي"، وبالنسبة لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، فقد حان هذا اليوم".

وتابع "عندما أعود بذاكرتي إلى السنوات العشرين الماضية من مسيرتي، يجب أن أقول إنني مرتاح جداً لكل ما تمكنت من تحقيقه، وقبل كل شيء، عن الإنسان الذي ساعدت في نشأته".

وأردف "كل هذا لم يكن ليكون ممكناً لولا الدعم الذي لا يتزعزع من عائلتي ومديري والأندية ومدربي وزملائي، وقبل كل شيء مؤيدي المخلصين".

من ناحيته، رحّب نادي تشلسي الذي تعاقد مع أوبي ميكيل في سن الـ 19 عاماً عبر تويتر بـ "الذكريات" التي شاركها لاعبه السابق، متمنياً له "الاستمتاع باعتزاله".

اشتهر الدولي النيجيري بقدرته على شغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر، فهو كان قادراً على اللعب كمحور أمام الدفاع، أو دعم المهاجمين وأحياناً في وسط الدفاع، وقد أمضى معظم مسيرته في تشلسي الذي تعاقد معه قادماً من فريق لين أوسلو النروجي المتواضع.

وخاض أوبي ميكيل مع الـ "بلوز" قرابة 372 مباراة بين عامي 2006 و2017، وفاز معه بلقب الدوري مرتين عامي 2010 و2015 وبدوري أبطال أوروبا (2012) والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2013). كما فاز بالكأس المحلية أربع مرات (2007 و2009 و2010 و2012)، وبكأس الرابطة عامي 2007 و2015.

انضم إلى فريق تيانجين تيدا الصيني في عام 2017 بعدما وجد نفسه على مقاعد البدلاء عقب وصول الدولي الفرنسي نغولو كانتي، قبل أن يعود إلى إنكلترا عبر بوابة ميدلزبره في الـ "تشامبيونشيب" في عام 2019، لينتقل إلى طرابزون سبور التركي (2019 2020) وستوك سيتي الانكليزي (2020 2021)، ليعود ويتعاقد مع نادي الكويت الكويتي في محطة أخيرة له داخل المستطيل الأخضر.