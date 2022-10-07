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لندن : أعلن نادي ولفرهامبتون الإنكليزي لكرة القدم الجمعة أن مهاجمه الدولي البرتغالي بيدرو نيتو سيخضع لجراحة في الكاحل ستحرمه من المشاركة في مونديال قطر المقرر من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وأصيب الجناح البالغ من العمر 22 عاماً في المباراة التي خسرها فريقه أمام وست هام يونايتد صفر 2 السبت في الدوري.

وقال ولفرهامبتون في بيان "إنه يعاني من إصابة في الرباط الجانبي".

وأضاف "بعد إجراء فحص شامل ورأي طبيب متخصص هذا الأسبوع، تقرر خضوعه لعملية جراحية. هذا يعني أنه للأسف لن يتعافى للمشاركة في كأس العالم".

وسبق لنيتو (3 مباريات دولية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020) الذي يلعب أساسياً في تشكيلة ولفرهامبتون منذ بداية الموسم، المعاناة من إصابة خطيرة في الركبة في نيسان/أبريل 2021 وابتعد عن الملاعب لمدة عشرة أشهر.