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مكسيكو: أكد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الخميس عشية سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة 20 من بطولة العالم في الفورمولا واحد، أنه يعتزم تمديد ارتباطه "لسنوات عدة" مع فريقه عقب نهاية عقده الحالي العام المقبل.

وأوضح هاميلتون خلال مؤتمر صحافي "لم أضع لنفسي حدًا، لأكون صادقًا"، مضيفًا أنه "خطط لتوقيع عقد متعدد السنوات مع فريقه".

وتابع "لا أعرف حقًا كيف ستكون السنوات الخمس المقبلة ... ما زلنا نعمل على ذلك".

وكان البريطاني البالغ من العمر 37 عامًا، قال سابقًا إنه لا ينوي التسابق بعد سن الأربعين. لكنه أوضح الآن أن مشاريعه على هامش الفورمولا واحد، ولا سيما مؤسسته الخيرية التي تهدف إلى مساعدة الشباب من الأوساط المحرومة، تمثل دافعًا إضافيًا للبقاء في الرياضة.

كما قال "لا أشعر بالتقدم في السن، أشعر بالشباب واللياقة"، مؤكدا أنه يريد "قيادة الفريق إلى المزيد من الألقاب العالمية".

وتابع مازحا "بعد ذلك لا أعرف ... إذا اعتزل فرناندو (ألونسو، الإسباني البالغ من العمر 41 عاما)، يجب أن أفكر مرتين لأنني سأكون أكبر سائق سناً!".

بعد خيبة أمل الفشل في التتويج باللقب العالمي في سباق الجائزة الكبرى الأخير لعام 2021 لصالح الهولندي ماكس فيرستابن، يعيش هاميلتون أسوأ موسم له في عام 2022، حيث يحتل المركز السادس في الترتيب العام. لم يفز حتى الآن بأي سباق هذا العام ولم يتبق منه سوى ثلاث جولات، في المكسيك الأحد والبرازيل وأبو ظبي في تشرين الثاني/نوفمبر.