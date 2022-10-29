قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



فورت وورث (الولايات المتحدة): وقعت التونسية أنس جابر في مجموعة واحدة مع الأميركية جيسيكا بيغولا، اليونانية ماريا ساكاري والبيلاروسية أرينا سابالينكا، في بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم كرة المضرب التي تنطلق الإثنين في فورت وورث في تكساس الاميركية، بحسب ما أفرزت القرعة الجمعة.

وفي البطولة البالغة جوائزها 5 ملايين دولار أميركي التي تضم اعلى ثماني مصنفات في العالم على أرض صلبة، تصدّرت جابر، المصنفة ثانية عالميا، مجموعة نانسي ريتشي التي ضمت بيغولا الثالثة، ساكاري الخامسة وسابالينكا السابعة.

وتقدّم جابر (28 عاماً) أجمل مواسمها، وقد حلّت وصيفة هذه السنة في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.

في المقابل، أحرزت بيغولا أول لقب من فئة الالف في غوادالاخارا المكسيكية، فيما تُعدّ ساكاري وسابالينكا الوحيدتين شاركتا في النسخة السابقة من البطولة والتي أحرزتها الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

أما مجموعة ترايسي أوستن، فضمت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً، مع الأميركية كوكو غوف (4)، الفرنسية كارولين غارسيا (6) والروسية داريا كاساتكينا (8).

وتُعدّ شفيونتيك (21 عاماً) المرشحة الأقوى لنيل اللقب، بعد تتويجها هذا الموسم برولان غاروس وفلاشينغ ميدوز الكبيرتين، وهي تهدف إلى احراز لقبها التاسع هذه السنة والثاني عشر في مسيرتها.

قالت البولندية "سيكون تحدياً كبيراً لمواجهات أبرز اللاعبات كل يوم، دون خوض تلك المباريات السهلة في الدور الأول أو الثاني".

تابعت "أشعر بالفضول ما إذا كنت قادرة على تقديم الأفضل من الألف الى الياء".

وبعد الدور الأول، تتواجه بطلة كل مجموعة مع وصيفة الثانية في نصف النهائي، قبل أن يقام النهائي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.