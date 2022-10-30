قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: أسقط تشارلوت هورنتس ضيفه حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز بعد التمديد 120-113 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت، فيما حافظ ميلووكي باكس على سجله الخالي من الهزائم بتفوقه 123-115 على أتلانتا هوكس.

كما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزًا بعد التمديد على مضيفه دالاس مافريكس 117-111.

في تشارلوت، سجل بي جاي واشنطن 31 نقطة، بما فيها ست نقاط في الوقت الاضافي، وأضاف غوردون هايوارد 23 نقطة وكيلي أوبر 18 لهورنتس، ليفسد الفريق عودة النجم ستيفن كوري الى المدينة التي مارس فيها كرة السلة في المدرسة، فيما لعب والده، ديل كوري، 10 سنوات مع هورنتس.

لم يحقق ووريرز الفوز في تشارلوت منذ شباط/فبراير 2019 وحافظ أصحاب الأرض على هذه السلسلة على رغم غياب لاميلو بول وتيري روزيير المصابين.

كوري الأفضل في ووريرز

كان كوري الأفضل في ووريرز مع 31 نقطة و11 متابعة، لكنه أهدر ثلاثية صعبة مع نهاية الوقت الاصلي كادت تمنح ووريرز الفوز.

ووريرز الذي تأخر 62-50 عند الاستراحة، عاد من بعيد وتقدم بفارق أربع نقاط بفضل سلة ساحقة لأندرو ويغينز قبل 62 ثانية من نهاية المباراة، ولكن سلتين لواشنطن ودينيس سميث جونيور عادلتا الارقام 107-107 قبل 23.1 ثانية.

كانت الكرة بحوزة كوري في الثواني الاخيرة ولكنه أخفق في المحاولة في ظل رقابة دفاعية قوية من سميث.

أقر بعد الخسارة "حاولت أن ألعب دور البطل بسلة مع صافرة النهاية في مدينتي".

في الشوط الاضافي، مهّد جايلن ماكدانيلز الفوز لهورنتس بتسجيله ثلاثية قبل 2:01 دقيقتين منحت التقدم لفريقه 114-111، قبل أن يضيف سميث ثنائية ويمضي أصحاب الارض لفوزهم الثالث هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم في الشرقية، وهو سجل ووريرز ذاته في الغربية.

في دالاس، قاد الكندي شاي جيلغوس-ألكسندر أوكلاهوما للفوز بتسجيله 38 نقطة، ست متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

حقق نجم مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش تريبل دابل مع 31 نقطة، 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة، لكن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على تقدم بلغ 16 نقطة قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الاصلي.

ليلة متقاربة في يوتا

كانت ليلة متقاربة أيضًا في يوتا، إذ منحت ثلاثيتان من كيلي أولينك وماليك بيزلي التقدم لجاز 124-120 قبل 23 ثانية من النهاية.

رد ديلون بروكس بأخرى مقلصًا الفارق الى نقطة واحدة لممفيس قبل 15.6 ثانية، لكن غريزليز الذي لعب من دون نجمه جا مورانت، لم يتمكن أكثر من ذلك ليفوز يوتا 124-123.

في بروكلين، استمرت بداية نتس التعيسة للموسم بخسارته أمام إنديانا بايسرز 125-116، ليتعرض فريق الثنائي كيفن دورانت وكايري إرفينغ للخسارة الخامسة مقابل فوز واحد في أسفل ترتيب الشرقية.

سجل المبتدئ بينيديكت ماثورين 32 نقطة هي الاعلى في مسيرته، بما فيها ست محاولات ثلاثية من أصل 23 لفريقه ليعادل بايسرز الرقم القياسي لعدد الثلاثيات المسجلة ضد نتس في مباراة واحدة.

باكس يعزز صدارته

وعزز ميلووكي باكس صدارته للمنطقة الشرقية بفوز خامس ليبقى الفريق الوحيد من دون خسارة هذا الموسم، بتفوقه 123-115 على ضيفه أتلانتا هوكس.

سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 30 من نقاطه الـ34 في الشوط الثاني بالاضافة الى 17 متابعة، فيما سجل بدوره جرو هوليداي 34 نقطة، ليفسدا ليلة تراي يونغ الذي سجل 42 نقطة.

في ساكرامنتو، حقق كينغز فوزه الاول هذا الموسم 119-113 على ميامي هيت ليمنح مدربه الجديد مايك بروان انتصاره الاول، ما يعني أن لوس أنجليس ليكرز هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق بعد أي انتصار ويقبع في ذيل المنطقة الغربية.

وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على مضيفه شيكاغو بولز بقيادة نجمه الكاميروني جويل إمبيد الذي أحرز 25 نقطة مع سبع متابعات، في مباراة وصل فيها ست لاعبين من سيكسرز الى عتبة العشر نقاط أقله.