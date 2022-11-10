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سيدني: يبدأ الإسباني رافايل نادال والبولندية إيغا شفيونتيك استعداداتهما لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عام 2023 بالمشاركة في مسابقة كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة.

وأوقعت القرعة إسبانيا في المجموعة الرابعة إلى جانب أستراليا وبريطانيا وتقام مبارياتها في سيدني، فيما جاءت بولندا في المجموعة الثانية الى جانب سويسرا ومنتخب سيحدد لاحقاً وستُلعب مبارياتها في بريزبين.

وكانت رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات أعلنتا أواخر تشرين الأول/أكتوبر أن الموسم الجديد 2023 سينطلق بمسابقة جديدة مختلطة "يونايتد كاب" (كأس الاتحاد) في أستراليا ستسمح بتسجيل نقاط في التصنيف العالمي.

وتقام منافسات المسابقة الجديدة البالغة قيمة جوائزها 15 مليون دولار، في بريزبين وبيرث وسيدني بمشاركة 18 دولة يمثل كل منها ثمانية لاعبين كحد أقصى (أربعة رجال وأربع سيدات).

ويُقام الدور الأول في الفترة بين 29 كانون الأول/ديسمبر والرابع من كانون الثاني/يناير حيث ستوزع الدول الـ18 على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات تشهد مباراتين في الفردي رجال ومثلهما للسيدات إضافة إلى مباراة زوجي مختلط. وتستضيف مدن بريزبين وبيرث وسيدني مجموعتين من هذه المجموعات الست.

في كل مدينة من المدن الثلاث، سيتنافس متصدرا المجموعتين بعد ذلك، وستخوض الدول الثلاث المتأهلة المرحلة التالية في سيدني (6-8 كانون الثاني/يناير). وسيتأهل منتخب رابع، الأفضل تصنيفًا في المرحلة الأولى، ليكمل المربع الذهبي.

ويقام الدور النهائي في الثامن من كانون الثاني/يناير، قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات لاأربع الكبرى.

وقال مدير البطولة ستيفن فارو الخميس "الجميع متحمسون جداً بشأن كأس يونايتد، وهذا ما تؤكده الجودة العالية والمعيار الذي يتمتع به المشاركون والمشاركات الذين أكدوا التزامهم حتى الآن".

وأضاف "يمكننا أن نتطلع إلى العديد من المباريات المثيرة والكثير من التنس المسلي".

وسيمثل نادال المصنف ثانياً عالمياً والفائز بـ22 لقباً في الغراند سلام والذي سيدافع عن لقبه بطلاً لأستراليا المفتوحة، منتخب بلاده في المسابقة إلى جانب باولا بادوسا المصنفة 13 عالمياً، فيما يغيب مواطنه الواعد كارلوس ألكاراس الأول عالمياً.

اللاعبات المشاركات

من جهتها، ستشارك شفيونتيك إلى جانب مواطنها هوبرت هوركاش، فيما تمثل جيسيكا بيغولا الثالثة عالمياً إلى جانب ماديسون كيز وتايلور فريتز وفرانسيس تيافو منتخب بلادهم الولايات المتحدة في المجموعة الثالثة إلى جانب ألمانيا وتشيكيا.

وتشهد المسابقة مشاركة الفرنسية كارولين غارسيا المتوجة هذا الاسبوع بلقب بطولة "دبليو تي أيه" الختامية على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتلعب فرنسا في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا والأرجنتين.

وتشارك اليونان بنجميها ستيفانوس تسيتسيباس وماريا ساكاري في المجموعة الأولى الى جانب بلجيكا ومنتخب يحدد لاحقاً.

واختارت لاعبات مصنفات بين العشر الأوليات على غرار سابالينكا والتونسية أنس جابر والأميركية كوكو غوف بداية موسمهن بالمشاركة في مسابقات أخرى وستكون على الأرجح في دورة أديلاييد الأسترالية التي تقام في الفترة ذاتها.

وهنا القرعة:

في بيرث:

المجموعة الاولى: اليونان وبلجيكا ومنتخب يحدد لاحقاً

المجموعة السادسة: فرنسا وكرواتيا والارجنتين

في سيدني:

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة وألمانيا وتشيكيا

المجموعة الرابعة: إسبانيا وأستراليا وبريطانيا

في بريزبين:

المجموعة الثانية: بولندا وسويسرا ومنتخب يحدد لاحقاً

المجموعة الخامسة: إيطاليا والبرازيل والنروج