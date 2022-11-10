قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن : أعلن مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت الخميس قائمة نهائية من 26 لاعباً لتشكيلة "الأسود الثلاثة" التي تتحضر لخوض غمار منافسات مونديال قطر بقيادة الثلاثي الهجومي هاري كاين وفيل فودن ورحيم سترلينغ.

واستدعى ساوثغيت ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر وكالفن فيليبس رغم تعرضهما للإصابة في الأسابيع الأخيرة، وذلك لعدم قدرته على الاستعانة بمدافعي تشلسي ريس جيمس وبن تشيلويل للاصابة.

وشرّع غياب جيمس الباب أمام مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد للالتحاق بالقائمة النهائية على الرغم من الشكوك التي تحوم حيال قدراته الدفاعية.

كما أدرج ساوثغيت مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير رغم تراجع مستواه وخسارة مركزه الأساسي في تشكيلة "الشياطين الحمر".

في المقابل، استدعى المدرب جيمس ماديسون الذي قدم مستويات عالية بقميص ليستر سيتي منذ مطلع الموسم الحالي، علماً أن سجل الاخير يتضمن مباراة دولية وحيدة عام 2019، قبل أن يقرر ساوثغيت عدم الاعتماد عليه مجدداً.

وحده كاين سجل ومرر كرات حاسمة في الدوري الانكليزي الممتاز أكثر من ماديسون في العام 2022.

ومن الأسماء الجديدة في خط الوسط كونور غالاغر، إضافة إلى جايمس وارد براوس (ساوثمبتون)، في حين فضّل ساوثغيت استدعاء مهاجم نيوكاسل كالوم ولسون على حساب إيفان توني (برنتفورد) وتامي أبراهام (روماالإيطالي).

وتستهل انكلترا حملتها في قطر بمواجهة إيران في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي قبل أن تلعب ضد الولايات المتحدة ثم ويلز في المجموعة الثانية.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل) وآرون رامسدايل (أرسنال)

الدفاع: هاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد)، إريك داير (توتنهام)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، كونور كودي (إيفرتون)، بن وايت (أرسنال) وترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

الوسط: جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، مايسون ماونت وكونور غالاغر (تشلسي)، ديكلان رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول) وكالفن فيليبس (مانشستر سيتي)